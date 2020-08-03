加拿大皇家骑警不当使用警力指控仅有1%被证实。(Jack Taylor/Getty Images)

加拿大皇家骑警不当使用警力指控仅有1%被证实，民权组织有疑问

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年8月3日（星期一）16:16
更新 2020年8月3日（星期一）16:19

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

如果一个加拿大公民认为自己受到了加拿大皇家骑警（RCMP）的虐待，他可以向监察机构“平民复查与投诉委员会”提出投诉。根据RCMP刚刚公布的数据，在过去五年中该委员会收到3136起投诉，最后有38起被证实。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警方发言人说，投诉经调查后如果被证实，处理方式包括当事警察或其上司道歉，对当事警察进行额外指导和培训，或者改变有关规定或执法程序，等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这属于警方自己对投诉的处理。如果投诉人是向法院提出控告，那又是另一套审理和判决程序了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于为什么被证实的投诉还不到投诉总量的1%，有两种不同的分析。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

分析一：公众对不当使用武力的认知有偏差

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在卡尔顿大学教社会学和犯罪学的格莱格.布朗（Greg Brown）同时也是渥太华警察局的教官。他在接受CBC采访时说，许多加拿大人并不清楚警方在执法过程当中有权力做什么，因此他们会把合法地使用武力当成粗暴执法。但是，“有人受伤了，流血了，虽然在路人眼里看着惊心，但是这并不一定意味着警察违法或不适当地使用了武力。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

布朗说，对使用武力适当与否的判断确实是主观的，因此警察的培训中包括“武力层级及应对武力程度”的内容。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“过度使用武力”或“不当使用武力”没有一个明确的定义。通常来说，它指的是非必要的、前后不一致的、太经常的、太激烈的或持续时间过长的武力使用，对警察不当使用武力的投诉包括身体控制和“过渡武器”的使用。过渡武器包括警棍、电击枪、警犬和化学物。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

分析二：对不当使用武力的调查有水分

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省公民自由协会负责人瓦利亚（Harsha Walia）认为，五年36起这个数字并不能准确地反映加拿大皇家骑警如何使用武力的现实情况。因为尽管平民复查与投诉委员会独立于加拿大皇家骑警，但是委员会接到投诉后，首先会要求当事警局进行调查。所以调查的第一步等于是让皇家骑警自己查自己，这是不合适的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年6月12日在新不伦瑞克省，48岁的原住民罗德尼.列维（Rodney Levi）被警察开枪打死。警方的声明说，列维当时手里有刀，警察先是试图用电击枪制服他，未果。目前此案正在由独立监察机构进行调查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年3月份在阿尔伯塔省麦克穆雷堡，原住民首领艾伦.亚当（Allan Adam）因车牌过期被警察拦下。他指控警察殴打了他。此案目前也在调查中。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

布朗：警方应加强关于武力使用的培训

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

布朗建议警方加强关于武力使用的培训。他说，如果一个警察从来没有遇到过需要使用武力的情况，突然面对一个暴力的人，拳打脚踢，或者手持武器，这种时候如何处理得有分寸，光靠每年八小时的培训是不够的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

瓦利亚认为，加拿大政府应该修改法律，赋予平民复查与投诉委员会更大权限，让它的裁决对警方有法律约束力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC News, Catharine Tunney)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一个加拿大原住民女性被警察开枪打死

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如何改善加拿大警察与原住民的关系？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当警察面对精神病人：雅蒂姆和余伟康

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：政治社会
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

黑人历史

COVID-19时期的生活

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
« La question du masque au secondaire va être réévaluée », dit ArrudaDes étudiants paient des loyers d'appartements inoccupésAndrew Furey est le nouveau premier ministre désigné de Terre-Neuve-et-LabradorLes négociations pour renouveler le plan de relance économique aux États-Unis piétinentLa portée de l'enquête du procureur de Manhattan sur Trump semble s'étendre à la fraudeEnviron 1 % des Ontariens ont contracté la COVID-19, selon la santé publiqueRégionair : le projet sera rentable après trois ans d'activité, affirment les promoteursLe Musée canadien pour les droits de la personne fermé les 5 et 6 août pour son enquêteEn plein scandale financier, l'ex-roi Juan Carlos s'apprête à quitter l'EspagneLe déconfinement des prisons critiqué par les agents correctionnels
Isaias regains hurricane strength as it barrels toward CarolinasTrump gives Microsoft 45 days to land TikTok deal after threatening to ban Chinese-owned video appSome good news from around the world on MondayCanada extends peacekeeping mission despite Security Council lossFormer pope Benedict seriously ill, says German newspaperJohn Hume, Northern Irish Catholic leader and Nobel Peace laureate, dies at 83Supreme Court decision on genetics law missed a critical opportunity to hold Parliament more accountableGovernment-sanctioned safe supply not enough to get some off fentanyl-laced street drugsAfghan troops retake prison attacked by Islamic State group; 29 killedThe risks vs. rewards of sending kids to school