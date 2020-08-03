加拿大皇家骑警不当使用警力指控仅有1%被证实，民权组织有疑问

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如果一个加拿大公民认为自己受到了加拿大皇家骑警（RCMP）的虐待，他可以向监察机构“平民复查与投诉委员会”提出投诉。根据RCMP刚刚公布的数据，在过去五年中该委员会收到3136起投诉，最后有38起被证实。

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警方发言人说，投诉经调查后如果被证实，处理方式包括当事警察或其上司道歉，对当事警察进行额外指导和培训，或者改变有关规定或执法程序，等等。

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这属于警方自己对投诉的处理。如果投诉人是向法院提出控告，那又是另一套审理和判决程序了。

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对于为什么被证实的投诉还不到投诉总量的1%，有两种不同的分析。

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分析一：公众对不当使用武力的认知有偏差

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在卡尔顿大学教社会学和犯罪学的格莱格.布朗（Greg Brown）同时也是渥太华警察局的教官。他在接受CBC采访时说，许多加拿大人并不清楚警方在执法过程当中有权力做什么，因此他们会把合法地使用武力当成粗暴执法。但是，“有人受伤了，流血了，虽然在路人眼里看着惊心，但是这并不一定意味着警察违法或不适当地使用了武力。”

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布朗说，对使用武力适当与否的判断确实是主观的，因此警察的培训中包括“武力层级及应对武力程度”的内容。

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“过度使用武力”或“不当使用武力”没有一个明确的定义。通常来说，它指的是非必要的、前后不一致的、太经常的、太激烈的或持续时间过长的武力使用，对警察不当使用武力的投诉包括身体控制和“过渡武器”的使用。过渡武器包括警棍、电击枪、警犬和化学物。

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分析二：对不当使用武力的调查有水分

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BC省公民自由协会负责人瓦利亚（Harsha Walia）认为，五年36起这个数字并不能准确地反映加拿大皇家骑警如何使用武力的现实情况。因为尽管平民复查与投诉委员会独立于加拿大皇家骑警，但是委员会接到投诉后，首先会要求当事警局进行调查。所以调查的第一步等于是让皇家骑警自己查自己，这是不合适的。

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今年6月12日在新不伦瑞克省，48岁的原住民罗德尼.列维（Rodney Levi）被警察开枪打死。警方的声明说，列维当时手里有刀，警察先是试图用电击枪制服他，未果。目前此案正在由独立监察机构进行调查。

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今年3月份在阿尔伯塔省麦克穆雷堡，原住民首领艾伦.亚当（Allan Adam）因车牌过期被警察拦下。他指控警察殴打了他。此案目前也在调查中。

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布朗：警方应加强关于武力使用的培训

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布朗建议警方加强关于武力使用的培训。他说，如果一个警察从来没有遇到过需要使用武力的情况，突然面对一个暴力的人，拳打脚踢，或者手持武器，这种时候如何处理得有分寸，光靠每年八小时的培训是不够的。

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瓦利亚认为，加拿大政府应该修改法律，赋予平民复查与投诉委员会更大权限，让它的裁决对警方有法律约束力。

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（CBC News, Catharine Tunney)

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