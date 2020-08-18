孟晚舟引渡案辩护律师团继续争取销案，要求查阅37份重要文件

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

华为财务总监孟晚舟引渡案聆讯本星期在BC省高等法院再度开始。孟晚舟的辩护律师团队仍然瞄准加拿大和美国之间关于逮捕和拘留孟晚舟的通信记录等文件，试图从中找到突破口，证明由于孟晚舟的权利受到侵害和控方滥用诉讼程序，引渡案应该被撤销。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

孟晚舟律师团在过去几个月中已经获得了一部分他们所要求的文件，但是认为控方过分要求法律特许权，导致许多文件被过度删减，并认为被删减内容可能包含支持孟晚舟指控公诉方滥用诉讼程序的信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

孟晚舟律师团称加拿大和美国在孟被逮捕时合谋侵犯她的权利，在没有律师在场的情况下盘问她，并没收她的电子设备。他们还指控加拿大皇家骑警和美国联邦调查局分享了关于这些电子设备的“技术细节“，因此违反了加拿大引渡法。控方则一直坚称加拿大从未与美国分享过这些信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在今年五月主审法官霍尔姆斯（Heather Holmes）裁定孟晚舟被指控的罪名符合双重犯罪标准（即在美国和加拿大都属于犯罪行为）后，她的辩护律师团队转向政府文件寻找销案突破口。有关的文件大约有93000份。一名控方律师告诉法庭，政府工作人员花了数百个小时筛选出387份文件，然后在一位被任命为仲裁人的律师的帮助下最后锁定37份。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

霍尔姆斯法官在本星期的聆讯中需要裁定的是控方涂黑部分文件内容和拒绝交出一些辩方要求的文件是否合法，是否过度使用了保护律师和顾客之间交流的法律特许权。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

孟晚舟律师团认为，由于当局滥用诉讼程序，所以控方不能利用法律特许权来拒绝交出有关文件。而控方律师则认为，法律特许权只有在绝对必要时才能被放弃。具体到此案中，孟晚舟的律师团必须证明她既无法从别的渠道获得所需信息，也无法在这些信息缺失的情况下证实她对公诉方滥用程序的指控。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

孟晚舟通过电话在家中隔空出庭。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada