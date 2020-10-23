安大略省原住民与警察之间发生冲突

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期四（10月22日）在安大略省卡里多尼亚，原住民示威者和警方之间发生冲突。原住民发言人说，警方对一名示威者使用了电击枪并发射了至少一颗橡皮子弹，称这是警方暴力执法的又一例证。而警方表示有数辆警车遭到严重毁坏，在场警员保持了克制。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当地的一部分格兰德河六部族原住民一直在反对一项房地产开发项目，今年夏天曾阻断通向建筑工地的道路。昨天的冲突起因是一项法庭禁令。在数次临时禁令失效后，法庭下达了一项永久禁制令，禁止原住民在工地及周边道路上扎营抗议。禁令下达几个小时后，原住民示威者设置路障，点燃了一些废弃轮胎和一根电线杆，并和警方发生冲突。星期五早上，示威者用大型挖土机破坏了路面，并用一辆校车加固路障。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省长福特（Doug Ford）星期五下午在新闻发布会上表示，他不能容忍任何形式的暴力，攻击警察，烧车毁路，这是行不通的。问题必须在谈判桌前解决。他还说，99.9%的原住民是很好的人，“我会永远站在你们一边，但是你们必须控制那些制造麻烦的人，因为我不能容忍有人攻击警察。“

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这场冲突的根源和去年年底到今年年初BC省北部的原住民抗议类似：房地产开发商和原住民的民选委员会签署了协议，但是原住民世袭酋长认为，房子是盖在原住民的祖传领地上的，属于自己的管辖范围，委员会无权决定，因此聚众抗议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在BC省北部承建滨海天然气管道的公司在过去几年中和二十个原住民民选委员会分别签署了协议，但有五名世袭酋长反对该项目，此事引发各地原住民抗议，加拿大东西向铁路运输被阻断数周之久。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC News)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada