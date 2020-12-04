加拿大最年迈的新冠受害者之一：大温104岁华裔老人周末去世

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十一月的最后一个周末，BC省死于新冠肺炎的患者数量达到疫情以来的最高纪录46人 。在他们当中年龄最大的是一位名叫弗雷德.高（Fred Ko，音译）的华裔老人。他也是迄今为止加拿大全国最年迈的新冠病毒受害者之一。

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几天过去，他的女儿凯瑟琳在接受CBC采访时说，尽管以父亲的年龄，死亡应该算是一个自然的结局。但是事情来得太快，她仍然无法相信父亲已经不在了。

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过去十年来，高老先生和女儿住在大温列治文市。他过去总是每天早早起床出门，去附近的购物中心遛弯散步。但是疫情开始后，他不得不改变了这个习惯，困守家中。凯瑟琳说，父亲自那时起体力渐渐衰弱，脑子也不如从前了。

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上个月的某一天，他从一个邻居那里感染了病毒。他被送进列治文医院后，儿女和外孙只能通过视频通话和他交流。11月28日，他们也是这样聚在屏幕前，看着他咽下最后一口气。

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性情温和的“菩萨”

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弗雷德.高1916年3月28日出生在温哥华，是一对华人移民的第三个孩子。他的父母在温哥华经营一家印刷厂，后来又开了礼品店，并把生意扩大到多伦多。加拿大的第一本华人电话簿就是出自高家的印刷厂。

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凯瑟琳说，父亲的性格坚韧而沉静，被人称作“菩萨”。小时候她们姐妹去参加派对，夜里回来晚了，父亲就拿本书坐在客厅里等。等到她们进了门，却也不说什么，径自起身上楼。他有一儿两女和两个外孙。但是凯瑟琳说，除了她的儿子以外，还有许多人叫他外公或爷爷，包括众多晚辈和外孙的朋友。

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鲜少谈及自身经历

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高老先生一生经历过大流感，世界大战和加拿大实行排华法的年代，也曾为维护华人权益出头。但是他很少跟儿女谈论自己的过去。只有一次，他在一家人聚会时偶然提起，他曾经和加拿大前总理迪芬贝克（John Diefenbaker）会面，交涉华人权益问题。

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他也从来不跟孩子们讲自己受过的歧视。直到今年黑人开始进行“黑人命也是命”的抗议，他才轻描淡写地提起，他们当年也曾经历过艰难的生活。

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他的另一个女儿艾莉森说，抗疫封禁措施给父亲造成许多不便，但是他从未抱怨过。“他那一代人知道要把集体的需要放在自己的需要前面。”

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BC省公共卫生官亨利（Bonnie Henry）本星期一在宣布周末的死亡数字时动了感情。她说，这些人有面孔，有名字，有故事。他们的命运是我们所有人的悲剧。她提醒那些不遵守防疫规定的人，“请记住病毒会夺走生命。我们心存侥幸时，和我们最亲近的人的生命面临的危险最大。”

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（CBC News, Eva Uguen-Csenge, Bethany Lindsay）

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