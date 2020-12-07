抗疫措施侵权违宪：阿尔伯塔省两所教堂和三名省民对省政府提起诉讼

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阿尔伯塔省南部的两所教堂和三名省民上星期五（12月4日）在省法院提起诉讼，控告省政府的某些抗疫措施侵犯了他们的宪法权利，包括社交聚会和宗教聚会，以及旅行，经商和言论自由受限。

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同一天，该省的阳性检测率达到创纪录的10.5%。自疫情开始以来该省有631人死于新冠病毒。

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他们的辩护律师说，新冠病毒确实造成死亡，但是抗疫措施也在给人们造成伤害。原告认为疫情没有严重到允许省政府采取非常措施的程度。他们要求取消这些措施。

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于此同时，由前联邦移民部长杰森.肯尼（Jason Kenney）领导的阿尔伯塔省进步保守党政府也受到该省医学界的抨击。批评者认为他只顾保全经济，抗疫措施不力。

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原告中的两所教堂分别来自卡尔加里市和坐落在该市东南三百公里处的Medicine Hat市。

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（CBC News, Paige Parsons）

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