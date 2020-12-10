关于“两个迈克尔”的呼吁和消息：加拿大公民康明凯和斯帕弗被捕两周年

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两年前的12月10日夜里，前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig）在北京街头被中国国安部人员逮捕。与此同时，恰巧与他同名的另一个加拿大公民迈克尔.斯帕弗（Michael Spavor）在辽宁丹东市被捕。加中关系从那时起陷入僵局。

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两年来，加拿大公众和媒体更了解比两人早几天在温哥华机场被捕的孟晚舟的情况：辩护律师团的策略和声明，案件的进展，她每次出庭走出家门时的样子，都有媒体详细报道。相比之下，关于“两个迈克尔”的消息少而零星。人们最常听到的是他们很坚强。这也是加拿大外长商鹏飞（François-Philippe Champagne）在他们被捕两周年之际发表的声明中所强调的。

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商鹏飞在声明中说，康明凯和斯帕弗所处的艰难处境可以动摇任何人对人性的信心，他们在这种处境中表现出的正直和坚强使他受到震撼。他们是毅力和决心的表率。声明也重申，让他们重获自由是加拿大政府的头等大事。

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由于声明一如既往称康明凯和斯帕弗被中国政府任意拘押，中国驻加拿大大使馆照例发表声明反驳。

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康明凯妻子介绍他的近况

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“两个迈克尔”被捕两周年前夕，康明凯的妻子维娜.纳吉布拉（Vina Nadjibulla）接受了加通社（CP）等媒体的采访。她说，康明凯一直在坚持锻炼，同时花很多时间阅读。他用在囚室中来回走动的方式坚持每天“长跑”五公里，因为他深知自己需要保持身体健康，同时希望自己在重获自由时成为一个比现在更好、更强健的人，能够更好地重建自己的生活，更多地回馈社会。

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他阅读古罗马皇帝、斯多葛派哲学家奥勒留的《沉思录》，圣保罗的书信集《罗马书》和曼德拉的自传《漫漫自由路》，希望从前人的智慧和思考中汲取力量。

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另外，他在写给纳吉布拉的信中说，得知加拿大人的关心，世界的关心，知道大家在为他的获释努力，也帮助他保持希望。

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康明凯被捕前的上司、国际危机组织负责人罗伯特.马利（Robert Malley）说，迈克尔的毅力让他的同事们肃然起敬。当他们得知他能把平板支撑坚持到18分钟时，为了表示声援，他们发起了平板支撑大赛和每天步行七千步的活动，希望在重逢时讲给他听，为他从这段经历痊愈助力。不过，至今同事中还没有人能把平板支撑坚持到7分钟以上。

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斯帕弗的家人和朋友没有接受采访。但是加拿大驻华大使鲍达民（Dominic Barton）本星期说，他和康明凯一样坚强，没有被牢狱生活击垮。

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获释遥遥无期

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康明凯和斯帕弗在2019年5月被正式批捕并被指控间谍罪名。尽管中国政府一直否认他们的被捕和孟晚舟引渡案有关，但加拿大分析人士普遍认为他们的案子何时开庭、如何宣判和孟晚舟案紧密相连。此前关于他们已被宣判的消息是误传。

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加拿大外长商鹏飞在他的声明中说，两个迈克尔和他们的亲人被夺走了两年时间。前加拿大外交官罗伯逊（Colin Robertson）则说，岂止是他们，加中关系也失去了两年时间。因为两年来双方的各种交流完全停滞，陷在“三个M”（孟和迈克尔在英语里都以字母M打头）的僵局里动弹不得。

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(The Canadian Press, Mike Blanchfield, CBC Newsworld)

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