BC省高院驳回原住民世袭酋长要求，裁定天然气管道环保评估有效

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BC省高等法院星期三（4月21日）驳回了该省维特苏维特恩（Wet’suwet’en）原住民世袭酋长的要求，裁定省环保评估办公室关于滨海天然气管道的决定有效。

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BC省环保评估办公室去年决定把该省北部滨海天然气管道修建项目的环保许可延长五年。反对这个项目的维特苏维特恩世袭酋长2020年2月向该省高等法院提交诉状，要求法官撤消省环保评估办公室的决定，称有关官员没有尊重程序平等原则，对项目承建公司违反环保法规的做法处理不当。

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当时支持世袭酋长的原住民在各地封堵铁路，一度造成加拿大东西向铁路客运和货运中断。在滨海天然气管道的工地附近也不断发生示威抗议。示威者在通往工地的路上设置障碍，并和警方发生冲突。

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滨海天然气管道全长670公里，已经建成四分之一。承建公司与沿途二十个原住民部族分别签署了协议。但维特苏维特恩世袭酋长认为管道通过的祖传领地属于他们管辖。

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（Radio-Canada, un article de Frédérik-Xavier Duhamel, adapté en chinois par Wei Wu)

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