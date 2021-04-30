BC省限制非必要旅行：加拿大皇家骑警开始在高速公路上设卡

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BC省司法部长兼总检察长法恩沃斯（Mike Farnworth）星期五（4月30日）宣布，加拿大皇家骑警将在连接该省三个地区的高速公路上设卡，阻止非必要的跨地区旅行。禁令将实施到5月25日。违者将被罚款575加元。

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省政府根据地区卫生局的辖区来划分三个地区：温哥华岛（温哥华岛卫生局），低陆和弗雷泽河谷（温哥华沿岸卫生局和弗雷泽卫生局），北方和内陆地区（北方卫生局和内陆卫生局）。

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必要旅行包括上班，上学，回家，接送孩子，看病或陪人看病，运送货物，逃避家暴和去养老院探视。警察会要求开车人出示驾照，提供姓名和地址等信息，但是不会收集这些信息。如果警察认为开车人的出行理由不属于必要旅行，会要求他掉头离开。

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法恩沃斯说，这项措施的目的不是开罚单，而是传递一个信息：不要到处闲逛，待在你自己的社区。开车人在和警察相遇之前会看到提醒的标志，告诉他们前方有检查站，让他们有时间自己掉头。

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（Un article de la Presse canadienne, adapté en chinois par Wei Wu)

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