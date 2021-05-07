世卫组织批准中国国药疫苗供紧急使用

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世界卫生组织星期五（5月7日）宣布批准中国国药集团生产的新冠疫苗的紧急使用授权，这意味着这种疫苗将会通过联合国的国际疫苗分享计划（COVAX）、联合国儿童基金会和世卫拉美办事处提供给急需疫苗的低收入国家。

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国药疫苗是被世卫组织鉴定为安全有效的第一种中国生产的疫苗，也是该组织批准的第六种供紧急使用的疫苗。此前获批的疫苗是辉瑞、阿斯利康、莫德纳、强生和印度血清研究所生产的疫苗。

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国药疫苗是灭活疫苗，需要接种两剂，据信有效率达到79%。此前该疫苗已经出口到阿联酋和匈牙利等国家。

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世卫组织还将评估中国科兴疫苗。

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国际疫苗分享计划亦称全球新冠疫苗保障项目，其宗旨是向90多个低收入国家免费提供疫苗，让所有参与国都能有至少五分之一国民接种。加拿大去年交给该项目4.4亿加元，其中2.2亿用于帮助参与该项目的低收入国家。

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（AP，un article adapté en chinois par Wei Wu）

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