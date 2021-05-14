停止少儿接种，把疫苗捐给贫穷国家：世卫组织的呼吁

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世界卫生组织总干事谭德赛（Tedros Adhanom Ghebreyesus）星期五（5月14日）呼吁疫苗充裕的国家不要为少年儿童接种，而是把疫苗通过全球新冠疫苗共享项目（COVAX）捐给贫穷国家。

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他说，他能理解为什么有些国家要让本国少年儿童接种疫苗，但是他仍希望它们把疫苗捐给COVAX，因为在许多低收入国家，连感染风险最高的人群都不能获得疫苗。这些国家往往疫情更危急，比富裕国家更需要疫苗，例如印度、尼泊尔、斯里兰卡和一些南美国家。谭德赛说，全世界到目前为止已经有330多万人死于新冠。照目前的趋势，今年的死亡人数将比去年还要高。

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由世卫组织发起的COVAX的宗旨是促进新冠疫苗的公平分配。参与这个项目的发达国家拿出资金与低收入国家合作，争取让所有参与国都有五分之一的国民接种疫苗。加拿大是参与国之一，已出资四亿多加元。

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COVAX订购了20亿剂疫苗，并已收到、分发了一部分。但是在印度因疫情严重禁止疫苗出口后，该项目今年第二季度的疫苗分发计划受到了很大影响。世卫组织因此发出上述呼吁。法新社报道说，法国已承诺捐出50万剂疫苗。

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按照加拿大公共卫生官员的预计，所有愿意接受疫苗注射的加拿大人都可以在六月底以前至少获得第一剂疫苗。联邦公共服务与采购部长阿南德（Anita Anand）星期五表示，加拿大下个星期将收到450万剂疫苗，其中340万剂来自辉瑞。该公司的供应速度超过预期，本星期也有66万5千剂疫苗到货，但这一批将专用于第二剂注射。

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具体的疫苗接种进程由各省的公共卫生部门自行决定。安大略省本周已经宣布该省12-17岁人群将可以从5月31日起预约疫苗接种。另一个疫情大省魁北克计划在六月底以前为这个群体的少年接种疫苗。BC 省的计划是在本学年结束前让他们接种第一剂。

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目前还不知道在谭德赛发出呼吁后，这些省份是否会改变计划。

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加拿大已有一半成年人接种第一剂疫苗。首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）星期五告诫加拿大人继续保持社交距离。她要求各省直到接种第一剂疫苗的人口达到75%、接种两剂的人口达到20%时再放松限制。到那时，人们将可以和亲友一起在户外进行活动。她预计要到今年秋季加拿大人才可以进行室内聚会。

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但是谁也不能单独打败新冠病毒。达尔豪斯大学的传染病学家麦克唐纳（Noni MacDonald）此前在接受CBC采访时说，在目前的国际大环境下，只要疫情还在世界上蔓延，即使一个国家能做到让所有国民都接种疫苗，也不能保证安全。

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（Radio-Canada, un article adapté en chinois par Wei Wu)

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