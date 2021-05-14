魁北克省法医对一名原住民女性的死因进行公开调查

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2020年9月28日，37岁的原住民女性艾沙库安（Joyce Echaquan）在魁北克省若里耶特市医院死亡。她死前用手机拍下并上传到脸书的视频显示她受到了两名护士的侮辱。她的死引起了原著民社区和当地医疗系统的震动。当事的两名护士先后被解雇。

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魁北克省法医卡麦尔（Géhane Kamel）本周开始对艾沙库安之死进行公开调查。这次调查将持续三个星期。星期四，她的母亲、丈夫和大女儿先后在调查听证会上作证。

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艾沙库安的丈夫杜贝（Carol Dubé）说，她有心脏病和糖尿病等健康问题，因此每个月都要去医院。但是她很怕去若里耶特市医院，过去也曾抱怨过护士对她态度不好，也曾几次把她的手脚捆住。她的大女儿在听证会上说，她死时手腕和脚腕被固定在床上。

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一名魁北克省警察也在昨天的听证会上作证。他表示无法断定艾沙库安手机上的视频是否被医院人员删除，但是确实是他们中一人中断了录像。

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艾沙库安是七个孩子的母亲。据她的亲属说，她住院后先是躺在担架上等待，然后被送进隔离室。她在死前不久用手机通过脸书直播求助。她在视频中用本族语言喊叫，要求家人来接她，说医院给她用了太多的药。两个护士在视频的最后出现在她床前。她们先是一面整理东西一面互相交谈，说艾沙库安差点把一个什么东西扯下来。然后其中一人说：“你他妈的能不能别犯傻了？你真蠢得可以。” 另一个护士接口说：“你做了错误的选择，我的美人。你的孩子们看到你现在这个样子会怎么想。想想他们吧。”安静下来的艾沙库安低声用法语回答说：“我就是因为这个才来的。” 视频中还有一些语句听不清楚。据有的媒体报道，其中一个护士还说：“你知道是谁负担你的医药费么？”

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这次调查的目的不是提出起诉，而是查清当时情况并提出建议。

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（CBC News, un article de Julia Page et Franca G. Mignacca, adapté en chinois par Wei Wu)

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