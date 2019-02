Por su intención de eliminar 18.000 expedientes de inmigración, Quebec es llevado ante los tribunales

Consideran que la decisión es “ilegal”, 250 abogados especializados en inmigración demandaron al gobierno de la provincia francófona por suspender más de 18.000 expedientes de inmigración pendientes.

Estos abogados de inmigración solicitan también que las solicitudes sean procesadas urgentemente.

Simon Jolin-Barrette, ministro de la Inmigración, la Integración y la Inclusión de Quebec, Líder parlamentario y responsable de la laicidad en el nuevo gobierno de la CAQ. (THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot)

El Ministro de Inmigración reaccionó calificando la demanda ante los tribunales de “sin sentido” desestimando de plano los procedimientos judiciales iniciados por este grupo de abogados. Cuando se le preguntó en la Asamblea Nacional, Simon Jolin-Barrette argumentó que tal enfoque era “extraño”, “en esta etapa”, cuando el proyecto de ley aún no había sido estudiado, y mucho menos sancionado.

Por su parte el colectivo de abogados demandantes considera que el Tribunal debería ordenar al Ministro reanudar inmediatamente su labor y continuar procesando las solicitudes de los aspirantes a inmigrantes a un ritmo normal, hasta que se apruebe el proyecto de ley.