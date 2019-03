Canadá en las Américas Café del 8 al 10 de marzo de 2019

¡Hola! Bienvenidos a Canadá en las Américas Café, el espacio de encuentro semanal que les proponemos desde el servicio en español de Radio Canadá Internacional.

En esta ocasión, se trata de la emisión para el 8, 9 y 10 de marzo de 2019.

Hoy estamos en el estudio Paloma Martínez y Luis Laborda.

Este viernes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, declarado en 1975 a instancias de Naciones Unidas, como un homenaje a la lucha de las mujeres pos su emancipación.

La fecha nos sirve para acordarnos del camino que aún resta por hacer, para lograr la igualdad de género en los más diversos ámbitos… laboral, educativo, de derechos de la persona…

También es un reconocimiento a todas las mujeres que, aún al costo de padecer la condena social, las injurias, los castigos corporales y hasta la muerte, no dejaron de buscar el fin de los prejuicios sexuales, de la discriminación de género y el logro de la justicia y la equidad sin distinción de sexos.

Las denuncias sobre abusos sexuales en diversas partes del mundo, los reclamos de equidad salarial y los casos de niñas violadas, que son obligadas a convertirse en madres son sólo algunas de las cuestiones que quedan por resolver.

Y para hablar de la mujer, tenemos en nuestro estudio a 4 invitadas: María Teresa Zambrano, del organismo Femmes du Monde à Cote des Neges (Mujeres del Mundo en Cote des Neges), Amelia Moreno, del Movimiento contra la Violación y el Incesto de Montreal, Mónica Peña, de la Cooperativa de La Maison des Ameriques (La Casa de las Américas) y Victoria Bautista Bueno, militante por los derechos humanos en México.

En lo que se refiere a los temas trabajados esta semana por la sección, estas son nuestras sugerencias:

Paloma Martínez nos comenta que la editorial Écrits des Forges celebra este 2019, 30 años de intercambios poéticos en español y francés entre México y Quebec y para conmemorar esos ires y venires, el director de la casa editorial decidió organizar una lectura conmemorativa y nosotros hablamos con él.

Luis Laborda y una entrevista con Ben Rowswell, del Consejo Internacional de Canadá, quien sostiene que la respuesta china a la detención de una ejecutiva de la firma Huawei en Vancouver, apresando a dos ciudadanos canadienses, no sólo implica un daño a las relaciones bilaterales, sino demostración de la carencia de un estado de derecho en el país asiático.

Leonora Chapman nos habla de dos nuevos proyectos piloto del gobierno canadiense, para permitir que los cuidadores extranjeros que llegan al país tengan no solo un mejor acceso a la residencia permanente, sino que también puedan traer a sus familias. Se trata de trabajadores extranjeros que cuidan a domicilio a niños o a personas con necesidades médicas especiales.

Pablo Gómez Barrios y una entrevista a Margarita López Pérez, una mexicana activista y defensora de derechos humanos, integrante del grupo Buscando Cuerpos y madre de Yahaira Guadalupe Bahena López, desaparecida el 13 de abril de 2011 y asesinada en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, México.

La música que escuchamos en esta emisión:

Buffy Sainte-Marie y dos canciones: Sing our own song (Cantemos nuestra propia canción)y Power in the Blood (El poder en la Sangre).

Buffy Sainte-Marie nació en la Primera Nación Piapot Cree, en el Valle del Río Qu’Appelle de Saskatchewan. La acompaña su fama de cantante folklórica comprometida y pionera de la música electrónica en la década de 1960. A lo largo de su diversa carrera trabajó con los artistas más variados y creó dos organizaciones para ayudar a los pueblos nativos: la Fundación Nihewan para la Educación de los Indígenas Estadounidenses y el Proyecto de Enseñanza Cradleboard.

