Me llaman Harry y soy un Kika-Nisei

Todo el mundo lo llama Harry, pero su verdadero nombre es Haruji Mizuta y es un kika-nisei.

Se les llama kika-nisei a los japoneses nacidos en Canadá que volvieron a Japón, ya sea porque el gobierno canadiense los envió de regreso poco antes o poco después de la Segunda Guerra Mundial o porque así lo decidió la familia. Nisei significa «segunda generación»

La historia familiar de Harry es larga y sinuosa y el museo de la inmigración ed Halifax, Pier 21, le dedica un espacio en su exposición virtual «El viaje de los kika-nisei».

Los padres de Haruji emigraron por primera vez a Colombia Británica a principios del siglo XX. Su padre dejó Osaka en 1906 para trabajar en la compañía Ferrocarril Canadiense del Pacífico (Canadian Pacific Railway). Su madre, como parte de un matrimonio concertado, llegó en 1926. Sin embargo, su primer marido falleció. Posteriormente ya en Canadá conoció al padre de Haruji/Harry.

Harry nació en 1933 en Revelstoke, Columbia Británica y su hermana nació tres años después. Su ciudadanía canadiense la obtuvo entonces por nacimiento.