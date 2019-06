Nuevo tratamiento canadiense restaura la movilidad de pacientes con Parkinson 

Cuando uno camina no piensa en que lo está haciendo. Sin embargo, la interacción entre el cerebro y el cuerpo es imprescindible para ordenar la realización de ese movimiento concreto. En realidad cualquier movimiento requiere de esa comunicación.

Un profesor de la Universidad Western en la provincia canadiense de Ontario cree que la enfermedad de Parkinson reduce las señales cuando regresan al cerebro, lo que interrumpe el ciclo y causa que el paciente se paralice.

El profesor y neurólogo Mandar Jog puso a punto un nuevo tratamiento que utiliza impulsos eléctricos en la columna vertebral y que logra una clara mejora en la movilidad.

El primer paciente

Después de ser diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 2002, Larry Walleyn desarrolló problemas de bloqueo de marcha. Le costaba moverse, a veces no podía hacerlo y las caídas eran frecuentes. Sus síntomas le hicieron perder gran parte de su independencia.

El bloqueo de la marcha o parálisis es un síntoma de la enfermedad de Parkinson. Dificulta la capacidad de producir movimientos de pasos continuos. Esa inmovilización es impredecible, lo que aumenta el riesgo de caídas y lesiones. Los episodios de bloqueo pueden ser tan cortos como unos pocos segundos o pueden durar horas.

Hace un año, Larry se convirtió en el primer paciente en Canadá en someterse a una cirugía de estimulación de la médula espinal (SCS) para mejorar la movilidad, en un estudio dirigido por el científico de Lawson, el Dr. Mandar Jog.

En esta cirugía, dos derivaciones que envían impulsos eléctricos se colocan a lo largo de la médula espinal en la espalda baja del paciente. Un dispositivo de mano puede controlar la frecuencia y la fuerza de los pulsos eléctricos.

Como parte de este estudio, otros cuatro pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada recibieron la cirugía, realizada en el Hospital Universitario del London Health Sciences Center (LHSC) por el Dr. Andrew Parrent, científico de Lawson y Jefe de neurocirugía en LHSC.

El profesor Jog se sorprendió al ver que el tratamiento funcionaba incluso cuando el implante estaba apagado.

El médico cree que el estímulo eléctrico reactiva el mecanismo de retroalimentación entre las piernas y el cerebro, que es exactamente el proceso que se afecta por la enfermedad.

«Esta es una terapia de rehabilitación completamente distinta», comenta. «Habíamos pensado que los problemas de movimiento ocurrían en los pacientes de parkinson porque las señales del cerebro a las piernas no se transmitían».

«Ahora parece que son las señales que regresan al cerebro las que se degradan».

Los cinco participantes experimentaron una disminución promedio en el número de episodios de parálisis de 16 a 0 durante 6 meses, y mostraron mejoras significativas en la velocidad de caminar y la longitud de los pasos.

“La parálisis de la marcha limita la capacidad de realizar actividades diarias, por lo que las mejoras que hemos visto de SCS realmente han significado una mejor calidad de vida para estos pacientes. Por ejemplo, un paciente estaba en silla de ruedas antes del estudio y ahora solo lo usa para largas distancias”, dice el Dr. Jog, quien también es neurólogo.

Gail Jardine, una paciente de 66 años, se encuentra entre aquellos que se han beneficiado del tratamiento. Antes de recibir el implante, a inicios del año, Jardine apenas podía moverse y se caía dos o tres veces al día.

Perdió la confianza y dejó de caminar por el campo en Kitchener, Ontario, algo que le encantaba hacer con su esposo, Stan. Ahora, por primera vez en más de dos años, han vuelto a caminar juntos.

«Puedo caminar mucho mejor», dice la mujer. «No me he caído desde que comencé el tratamiento. Me ha dado más confianza y tengo muchas ganas de salir a caminar con Stan y quizás incluso salir yo sola».

Los canadienses y la enfermedad de Parkinson La enfermedad de Parkinson se caracteriza por una constelación de manifestaciones clínicas, que incluyen lentitud de movimientos, rigidez, temblor e inestabilidad postural (o falta de equilibrio y coordinación). Es un trastorno del movimiento y, a medida que avanza la enfermedad, se afectan los movimientos corporales, como caminar y hablar. ¿A cuántas personas afecta la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson afecta a 1 de cada 500 personas en Canadá. Más de 100,000 canadienses viven con Parkinson hoy y aproximadamente 6,600 casos nuevos se diagnostican cada año en Canadá (según la incidencia anual de 20 casos nuevos por 100,000 personas). La mayoría son diagnosticados a partir de los 60 años; sin embargo, al menos el 10% de la población de Parkinson desarrolla síntomas antes de los 50 años. Aproximadamente cuatro millones de personas en todo el mundo viven con la enfermedad.

La investigación se amplía

Cinco años después de que los pioneros recibieran tratamiento por primera vez, uno murió, otro vio que las mejoras disminuían después de tres años y medio, pero los otros tres continúan disfrutando los cambios, dijo Jog.

El Dr. Jog señala que no se trata de una cura a la enfermedad de Parkinson, pero señala que esta nueva investigación, aunque se encuentra en sus primeras etapas, mejoró la calidad de vida de los pacientes.

El Dr. Jog y su equipo están probando la estimulación de la médula espinal en otros 10 pacientes de Parkinson y en personas con otros trastornos del movimiento, como la parálisis supranuclear progresiva, para la cual prácticamente no hay tratamiento. También podría ayudar a muchas personas que padecen el «trastorno de la marcha vascular», cuyos movimientos se han visto afectados por los mini accidentes cerebrovasculares.

RCI-The Guardian-National Post-BBC- Internet

