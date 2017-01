Pris à la caméra : 100 véhicules s’entassant pêle-mêle sur une autoroute enneigée canadienne

Il s’agit de la première grande vidéo virale de l’année 2017 au Canada dont les images ont été tournées samedi dernier du haut d’un viaduc surplombant l’autoroute 401 alors que la neige tombait abondamment depuis plusieurs minutes sur la chaussée.

« Oh, nous y voilà! » dit une voix dans la vidéo vers 1 minute 30 avant qu’une série de collisions ne commencent sur cette section de l’autoroute 401, près de Bowmanville, en Ontario et qui est située entre les deux plus grandes villes canadiennes, Toronto et Montréal.

Aaron Conlin / YouTube – Durée 1:59



La Police provinciale de l’Ontario a déclaré à CBC News qu’aucun blessé grave n’a été signalé dans cet accident en chaîne sur cette portion de l’autoroute qui est la plus achalandée au Canada, mais que plusieurs personnes ont été emmenées à l’hôpital.

Apprendre à mieux se conduire sur les routes canadiennes en hiver

Des cours de conduite hivernale préventive sont offerts au Canada tels que ceux proposés par l’Académie de conduite hivernale.

Durée : 1:28



RCI avec CBC

