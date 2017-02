Tam-Tam Canada – 12 février – La Saint-Valentin et le côté séduisant des Canadiens

Cette semaine, vos quatre animateurs débattent de l’amour avec un grand « A » au Canada comme au Québec. Une discussion qui se battit sur des exemples et des témoignages de cet amour dans la vie quotidienne des citoyens d’ici.

42 ans d’amour pour les « Gens du pays »

Il y a 42 ans Gilles Vigneault, poète et auteur-compositeur-interprète québécois, écrivait la chanson « Gens du Pays » pour partager son amour et son attachement profond à ses origines.

Rencontre de Sandra et Davidsen sur la route de l’immigration

D’un côté, il y a Davidsen Jugnah, de l’autre, Sandra Huaman. Lui vit en France, elle au Pérou. À première vue, tout les sépare. Et voilà que Sandra et Davidsen se trouvent, à Montréal, sur un quai de métro. Nous sommes un soir d’hiver de 2011.

Imaginer des lieux où l’amour peut être consommé

Un livre qui raconte cet amour consommé dans 52 lieux différents, certains prévisibles comme une chambre et d’autres insolites comme un hôpital ou un cimetière.

Roméo et Juliette par les Grands Ballets Canadiens

Raconter cette histoire, aussi intemporelle que platonique, avec le langage du mouvement, c’est le beau défi qui se sont donnés Les Grands Ballets Canadiens de Montréal en cette saison 2016-2017.

Relations amoureuses chez les aînées homosexuelles

Les incompréhensions face à la vie amoureuse des aîné(e)s LGBT, qui vivent en résidence ou en centre d’hébergement, sont plus importantes que pour les personnes LGBT (lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres) plus jeunes.

