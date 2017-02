La rébellion du Nord-Ouest : cinq sombres mois en 1885, des compensations pour la Première Nation Beardy’s et Okemasis de Saskatchewan

Aux dires des représentants d’une Première Nation de la Saskatchewan, leur communauté recevra des millions de dollars en compensation du gouvernement canadien afin de clore un point de discorde qui perdure depuis 1885, dans ce que l’histoire appelle la « rébellion du Nord-Ouest ».

Dans une décision rendue en 2015, le tribunal canadien des revendications particulières soulignait que le gouvernement fédéral avait violé son obligation légale de verser aux membres de la Première Nation Beardy et Okemasis des annuités découlant du traité signé après la rébellion du Nord-Ouest.

En décembre dernier, la Première Nation Beardy’s et Okemasis annonçait que le tribunal lui avait accordé 4,5 millions de dollars et avait jusqu’à la fin janvier 2017 pour porter la cause en appel.

Dans les mois qui ont suivi la rébellion, dans le territoire qui allait devenir la Saskatchewan, le gouvernement canadien d’alors croyait que les membres de la Première Nation Beardy’s et Okemasis étaient partie prenante du soulèvement, avec 13 autres Premières Nations.

Que fera-t-on de cet argent?

Selon le site web de la Première Nation, les fonds reçus seront partiellement redistribués auprès de ses membres en règle, à hauteur de 250 $ chacun.

De plus, un fonds de placement sera mis sur pied afin notamment de consolider des prêts existants et reprendre des activités de développement communautaire et d’infrastructures.

La Première Nation Beardy’s et Okemasis se trouve à quelque 90 kilomètres au nord de Saskatoon.

Après les tristes événements de 1885, le gouvernement canadien avait décrété que les hommes, les femmes et les enfants de cette Première Nation, tous comme ceux de 13 autres nations autochtones, étaient des « Indiens rebelles », même si une très grande majorité d’entre eux ne pouvaient tout simplement pas être partie prenante de ladite révolte.

En plus de cette étiquette d’Indiens rebelles, un système sévère d’autorisation de mouvements avait été institué par les autorités fédérales canadiennes interdisant toute sortie de réserves sans permission.

