Soutenir la relève qui fait défaut au secteur agroalimentaire

L’industrie agroalimentaire est considérée comme l’un des piliers de l’économie québécoise. Ce secteur est pourtant aux prises depuis de nombreuses années au problème de la relève. Cela préoccupe les entreprises du secteur, dont Agropur. L’entreprise participe à la deuxième édition de la Coalition pour la persévérance scolaire, dans le but d’intéresser les jeunes au domaine agroalimentaire, ce qui contribuera à combler le besoin de relève grandissant dans ce secteur.

Des mentors pour susciter l’intérêt des jeunes écoliers

La Coalition pour la persévérance scolaire est une initiative du réseau social québécois Academos.

C’est un regroupement d’une trentaine d’entreprises et organisations dont le but est de bonifier et de diversifier l’offre de mentors qu’Academos met à la disposition de la jeunesse québécoise.

Dans un contexte où plus d’un étudiant sur quatre n’obtient pas un diplôme d’études secondaires avant 20 ans, et qu’un jeune sur trois abandonne les études sans diplôme, la réussite scolaire est au cœur des activités menées par Academos. Elle met aussi l’accent sur la nécessité de préparer les jeunes à rejoindre le marché de l’emploi.

Dominique Benoît, vice-président principal, affaires institutionnelles et communication Agropur © Agropur

C’est dans ce même objectif que s’inscrit la participation d’Agropur à cette initiative d’Academos et aux journées de la persévérance scolaire, a relevé Dominique Benoît, le vice-président principal, affaires institutionnelles et communication.

Agropur entend recruter des mentors bénévoles parmi ses employés pour qu’ils agissent auprès des jeunes élèves québécois en leur faisant découvrir le domaine agroalimentaire.

Ce domaine se heurte de plus en plus au problème de la relève pour plusieurs raisons. On remarque entre autres le désintérêt des jeunes pour les activités qui y sont menées, l’augmentation des prix des terres, le coût des investissements exigés par les nouvelles normes de production qui rend les fermes de plus en plus chères et difficilement transférables aux enfants.

L’initiative d’Agropur est encadrée par Academos en ce qui concerne la formation ou l’initiation au mentorat de ses employés qui seront appelés à accompagner les jeunes dans la découverte des métiers du secteur de l’agroalimentaire.

Des vaches laitières © ICI Radio-Canada

Un poids important dans l’économie québécoise

Le secteur agroalimentaire joue un rôle important dans l’économie du Québec. Il compte plus de 500 000 emplois directs et indirects partout dans la province.

Les seules exportations de viande de porc sont de l’ordre de 1,3 milliard de dollars. L’industrie agroalimentaire représente près de 10 % du PIB du Québec, soit 3,4 milliards de dollars de retombées économiques.

La transformation agroalimentaire dont relève Agropur, coopérative de l’industrie laitière qui transforme chaque année près de 6 milliards de litres de lait dans ses 39 usines en Amérique du Nord, occupe également une place importante dans la structure agroalimentaire de la province.

Elle représente 70 % de la production agricole québécoise et 80 % des exportations internationales agroalimentaires de la province.