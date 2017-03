Visites inopportunes d’ours polaires: Les Premières Nations riveraines de la Baie James discutent de prévention

Des commissaires environnementaux des Premières Nations côtières de la Baie James (Ontario et Québec) se rencontrent cette semaine dans le Nord ontarien afin de discuter de méthodes optimales de contrôle des populations d’ours polaires qui s’aventurent dans les villages.

Karen Cummings de la réserve animale Polar Bear Habitat de Cochrane en Ontario affirme que plusieurs communautés, villages et hameaux autochtones rapportent devoir vivre avec la présence d’ours polaires chez eux, une nouveauté dans les habitudes de ces plantigrades nordiques.

Avec les changements climatiques et la fonte accélérée de la banquise, les ours peinent à chasser le phoque au large et se rabattent sur les villages en quête de nourriture.

Des communautés telles Moose Factory, Kashechewan et Attawapiskat rapportent des visites de plus en plus fréquentes d’ours polaires.

L’atelier à la Première nation Fort Albany

Cette semaine se tenait dans la communauté autochtone Fort Albany, près de la Baie James, un atelier de formation pour les commissaires environnementaux du conseil économique Mushkegowuk où l’on discutait de méthodes de dissuasion et d’éloignement des ours et de méthodes de capture pour relâche en zone sécuritaire éloignée de la communauté.

Des lumières fortes, des bruits puissants et des balles de caoutchouc

Aux méthodes traditionnelles de capture de l’ours, les agents de conseil Mushkegowuk ajoutent des outils tels les balles de caoutchouc.

Selon les experts, la méthode de la capture et de la relocalisation (aussi appelée transfert) n’est pas vraiment la meilleure, l’ours subissant ici de sérieux traumatismes qui peuvent causer sa mort.

RCI, PC