20 mars, Journée internationale de la Francophonie

Le 20 mars de chaque année, quelque 274 millions de francophones des cinq continents célèbrent la Journée internationale de la Francophonie. Cette date a été choisie en référence au 20 mars 1970, moment où a été créée l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), aujourd’hui devenue l’Organisation internationale de la Francophonie.

Le premier ministre Justin Trudeau a fait une déclaration pour souligner la Journée internationale de la Francophonie :

«Tout au long de notre histoire, les francophones ont contribué à faire de notre pays un endroit dynamique, inclusif et ouvert sur le monde. Aujourd’hui, nous célébrons les nombreuses contributions de cette communauté, qui a joué et continue de jouer un rôle central dans l’évolution du Canada, ainsi que les valeurs qui nous unissent, comme l’entraide, la solidarité et la démocratie », a-t-il dit.