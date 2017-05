100 000 livres: le projet Don de livres des Trésors du futur, la passion de Frédéric Fortin

« Mon but dans ce projet -à ce n’est pas de me débarrasser d’une quantité de livres. C’est vraiment de leur donner une deuxième vie et de les rendre utiles. Le but, ce n’est pas de donner des livres pour que des gens en profitent pour faire des ventes à rabais. Le but, c’est de donner le goût à la lecture. »

Frédéric Fortin