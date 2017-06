Une maison d’accueil pour femmes musulmanes victimes de violence conjugale ouvrira ses portes à Windsor en Ontario

Une nouvelle maison d’accueil avec pour mission d’offrir un havre de paix et de sécurité aux femmes musulmanes et /ou réfugiées ouvrira ses portes cet été à Windsor dans le sud-ouest de l’Ontario.

Pour celles qui doivent faire face à des épisodes de violence conjugale, qui sont confrontées à de la pauvreté ou en situation de demande d’asile, Nisa Homes sera ce lieu de réconfort.

« Sometimes they don’t have anywhere to go. Sometimes they’re looking for somebody so they can open up and I feel like if we have a home set up for them they’ll have an option to just reach out when they really need it.

(trad.: Elles n’ont parfois nulle part où aller. Elles ont parfois besoin d’une oreille attentive et je crois qu’avec une maison comme celle-ci, nous pourrons vraiment leur venir en aide.) »

Mahwish Ayub gestionnaire de projet chez Nisa Homes