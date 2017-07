Brusque hausse du tourisme médical chez les Canadiens

La pratique du tourisme médical est une nouvelle tendance mondiale de plus en plus populaire auprès des Canadiens, qui choisissent notamment de combiner vacances d’été et soins de santé à l’étranger.

Montréal accueillait en 2015 le tout premier salon de tourisme médical au Canada. © Radio-Canada

Des enquêtes révèlent que le nombre de patients canadiens dans les hôpitaux étrangers augmente rapidement. S’ils étaient près de 40 000 en 2010 à se rendre à l’étranger pour recevoir des soins de santé, une étude de l’Institut Fraser montrait il y a deux ans que plus de 52 000 Canadiens se sont rendus à l’étranger en 2014 pour obtenir des services médicaux et dentaires non urgents. C’était une augmentation de 26 % par rapport à l’année précédente.

Le tourisme médical est plus populaire que jamais : plus de 60 000 Canadiens se sont fait soigner à l’extérieur du pays en 2016, selon la plus récente étude de l’Institut Fraser sur le sujet, dont on vient de publier les résultats.

Les Canadiens dépenseraient ainsi plus de 500 millions de dollars chaque année pour obtenir des services médicaux à l’étranger.

La Canadienne Katrina Baier en 2010 au Costa Rica. Atteinte de sclérose en plaques, elle a choisi de recevoir un traitement interdit au Canada : la thérapie de libération développée par le Dr Paolo Zamboni. Photo : Katrina Baier

Déconseillé par les autorités sanitaires canadiennes

Le tourisme médical peut changer des vies, mais aussi parfois conduire à la mort. Le tourisme médical présente plusieurs dangers allant de la qualité aléatoire des soins dispensés à la difficulté de transmettre le dossier médical d’un pays à l’autre, ou encore à l’impossibilité de poursuivre en justice le chirurgien étranger dans le cas d’une erreur médicale.

Plusieurs patients contractent aussi des infections dues à des bactéries résistantes aux médicaments qui sont présentes dans les hôpitaux étrangers.

Le tourisme médical, dans des pays comme la Thaïlande, exacerberait le détournement de personnel médical local vers des hôpitaux qui accueillent des étrangers.

Il y a plusieurs types de touristes médicaux. Il y a ceux qui recherchent une procédure chirurgicale ou des traitements interdits au Canada. Il y a ceux qui veulent épargner de l’argent, ce qui est le cas fréquemment pour les soins dentaires. La majorité des touristes médicaux sont ceux qui ne veulent plus ou ne peuvent plus patienter des mois, voire des années, sur les listes d’attente des services de santé canadiens. © iStock

RCI avec la contribution de Sandra Gagnon, Patrick Mabourian, Michel Plourde, Isabelle Lévesque, Jérôme Labbé et Annie Hudon-Friceau de Radio-Canada

