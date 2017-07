L’intelligence du corbeau au centre d’une nouvelle étude

Maître Corbeau, sur un arbre perché,

Tenait en son bec un fromage,

Maître Renard, par l’odeur alléché,

Lui tint à peu près ce langage :

Le Corbeau et le renard est la deuxième fable du livre I de Jean de La Fontaine situé dans le premier recueil des Fables, édité pour la première fois en 1668.

Il y a aussi :

« Une fois, sur le minuit lugubre, pendant que je méditais, faible et fatigué, sur maint précieux et curieux volume d’une doctrine oubliée, pendant que je donnais de la tête, presque assoupi, soudain il se fit un tapotement, comme de quelqu’un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. « C’est quelque visiteur, — murmurai-je, — qui frappe à la porte de ma chambre ; ce n’est que cela, et rien de plus. »

Le corbeau (titre original : The Raven), poème narratif d’Edgar Allan Poe qui raconte l’histoire d’une mystérieuse visite que reçoit le narrateur, qui se lamente sur la mort de son amour, Lenore. Un corbeau perché en haut de sa porte, répète inlassablement : « Jamais plus. » La répétition de ces mots plonge le narrateur dans un désarroi si fort qu’il sombre dans la folie.

L’intelligence du corbeau

Dans une série de tests auxquels des chercheurs ont soumis des corbeaux, ces oiseaux ont fait preuve de capacités de planification jadis documentées seulement chez l’humain et chez certains grands singes.

Selon le chercheur Mathias Osvath de l’Université de Lund, en Suède, le corbeau possède une forme de « mémoire épisodique », un trait de l’intelligence humaine.

Des outils, du troc: un trait commun aux corvidés

Les corbeaux, les corneilles et les geais bleus font partie de la famille des corvidés.

Certains corvidés ont fait preuve de capacité d’accumulation et de stockage de nourriture et non pas simplement de réagir à un besoin primaire.

Cela dit, est-ce que les corvidés seraient capables de prévoyance, comme le font les grands singes et les humains?

L’équipe du professeur Osvath a étudié cinq corbeaux en captivité en les confrontant à des défis inexistants dans l’environnement naturel des oiseaux.

Les oiseaux ont été mis en présence d’une boîte d’où sortait un tube. Ils ont rapidement compris qu’ils pouvaient se servir d’un caillou comme outil. En le laissant tomber dans le tube, cela déclenchait une réaction qui libérait une gâterie. Alors que les autres objets – un morceau de bois rond, une balle – ne donnaient pas le même résultat.

Étonnant comportement

Une autre expérience mettait des corbeaux en présence de la même boîte, mais sans le caillou déclencheur. On retirait ensuite la boîte.

Une heure plus tard, dans un autre endroit, on leur présentait un plateau sur lequel se trouvait le caillou et trois autres objets que les oiseaux savaient être inutiles dans leur quête de la récompense.

Ils devaient choisir un de ces objets. Quinze minutes plus tard, la boîte réapparaissait. Et, évidemment, dans la très grande majorité des cas, les oiseaux avaient pris le caillou leur donnant accès à la gâterie convoitée.

Et ce n’est pas tout, la même expérience a été tout aussi concluante avec, cette fois, une boîte qui revenait devant les oiseaux non pas seulement un quart d’heure plus tard, mais le lendemain, 17 heures plus tard.

Même que certains laissent délibérément passer une gâterie dans l’attente d’une autre plus « payante » à leurs yeux.

Les résultats de cette étude paraissent dans la revue Science.

Le corbeau filou

Même si ces résultats sont nouveaux, la capacité de prévoyance des corbeaux est depuis longtemps soupçonnée.

Dans la mythologie grecque, les corbeaux sont associés au dieu de la prophétie. D’ailleurs, une vieille expression pour décrire un vol de corbeaux se disait « conspiration », dans le sens de complot.

Et, actualité oblige, dans le Trône de fer, le corbeau à trois yeux – ou corneille à trois yeux – apparaît lors des visions du prince.

Enfin, en ce qui a trait au concept de corbeau filou, ce petit film de l’Office national du film est savoureux.

