Ontario : aider les jeunes noirs à réussir grâce au mentorat

La province la plus populeuse au Canada, l’Ontario, vient de lancer un programme de mentorat pour jeunes noirs qui se déclinera en termes d’ateliers d’identification de compétences professionnelles, de tutorat et d’activités artistiques dans ce que le langage administratif appelle « des communautés prioritaires. »

Le programme appelé Together We Can (Ensemble pour la réussite) fait partie du Plan ontarien d’action pour les jeunes, qui est doté de 47 millions de dollars sur quatre ans et qui a pour but d’aider à réduire les inégalités pour plus de 10 000 enfants, jeunes et familles noirs dans les collectivités de la province.

Éliminer le racisme systémique et faire progresser l’équité raciale font partie du plan de l’Ontario visant à créer des emplois, à stimuler l’économie et à améliorer la vie quotidienne de la population

Des programmes déjà en cours d’élaboration :

L’African-Canadian Coalition of Community Organizations offrira des programmes de mentorat dans les quartiers de Regent Park et d’Alexandra Park à Toronto (centre-ville).

Le NIA Centre for the Arts offrira un programme de mentorat dans la région de Vaughan (nord de la r.égion métropolitaine)

L’organisme Tropicana Community Services offrira un programme de mentorat à Scarborough (est de Toronto).

Big Brothers Big Sisters of Peel (Grands fères et grandes soeurs de Peel), en partenariat avec le Black Community Advisory Council , offrira un programme de mentorat dans la région de Peel (ouets).

RCI, PC, Gouvernement de l’Ontario