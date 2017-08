Frontière à venir entre l’Irlande du Nord et République d’Irlande: l’expertise canadio-américaine en appui

Le Cross-Border Institute, le CBI, (trad.: Institut du transit transfrontalier) de l’Université de Windsor dans le sud-ouest de l’Ontario a été mis sur pied en 2008.

L’institut se penche sur les mouvements transfrontaliers de personnes et de biens le long de la frontière canado-américaine.

Les axes d’analyse multidisciplinaire utilisent des méthodes et outils développés dans des champs aussi variés que le génie civil, les sciences économiques, les sciences sociales, la gestion et, évidemment, le droit.

L’Irlande et le Brexit

Depuis le résultat de la consultation populaire en Grande-Bretagne sur le maintien ou non de l’adhésion du pays à l’Union européenne, dont le résultat a été d’entamer des procédures de sortie, le Brexit, l’expertise développée au sein du CBI est recherchée dans le cadre de la seule frontière terrestre post-Brexit de la Grande-Bretagne, entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande.



Aujourd’hui, de l’une à l’autre de ces deux entités de la même île, c’est tout simple. On passe de la province du royaume à la république et inversement comme l’on passe d’une province à l’autre au Canada.

Mais, quelle sera la situation après la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, considérant que la république d’Irlande, elle, en fera toujours partie?

Une frontière plus rigide

Tous les observateurs s’attendent à un raffermissement des procédures frontalières.

On s’intéresse ici à des points de litige qui pourraient – et seront – d’ordre douanier, de politiques d’immigration, d’accords commerciaux, la liste est longue.

Me Laurie Tannous, avocate spécialiste en immigration et consultante au CBI de l’Université de Windsor travaille depuis peu avec des élus et des hauts fonctionnaires de cette région sous peu sensible de sorte que la nouvelle « frontière plus rigide » ne devienne pas un obstacle majeur à effet négatif sur l’économie régionale des deux côtés de l’équation.

Les modèles canado-américains

Me Tannous puise dans l’expertise développée entre le Canada et les États-Unis en matière d’immigration, de touriste transfrontalier, de sécurité commerciale et alimentaire pour mettre en place des politiques similaires en Irlande du Nord.

Il faut aussi savoir qu’au cours de la consultation pour le maintien de la Grande-Bretagne au sein de l’Union européenne ou sa sortie, l’Irlande du Nord, dont l’économie est en difficulté, avait voté à plus de 55% pour son maintien.

Cela dit, une frontière classique traîne nécessairement son lot de problèmes. Et, même si des modèles nord-américains peuvent y être mis en place, les Irlandais du Nord devront s’atteler à la tâche ardue qui les attend, surtout quand viendront les délais à la frontière ou lors d’émissions de visas.

« What’s going to be difficult for them is just the concept of having a hard border. They keep saying they want it to be frictionless. Well, you can’t have a hard border that’s frictionless. »»

Trad.: (La grande difficulté viendra du concept en soi de la frontière réelle. Ils disent vouloir un processus fluide, ce qui est impossible.)

Me Laurie Tannous