Geneviève Bernatchez : commodore dans les Forces canadiennes et première femme juge-avocate générale de l’histoire

La commodore Geneviève Bernatchez a été nommée à titre de juge-avocate générale des Forces armées canadiennes le 27 juin.

En occupant ce poste, elle devient donc conseillère juridique du gouverneur général, du ministre de la Défense nationale, du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes pour les questions de droit militaire.

Elle exerce également son autorité sur tout ce qui touche l’administration de la justice militaire dans les Forces armées canadiennes.

L’aventure débute dans sa Gaspésie natale

Originaire de Gaspé et d’abord membre de la Réserve navale, la jeune Geneviève a obtenu le certificat de chef de quart en qualité d’officière des opérations maritimes à une époque où la Marine initiait les femmes aux armes de combat.

En 1997, Geneviève Bernatchez a été mutée dans la force régulière et est entrée au service du cabinet du juge-avocat général.

En 1999, la voilà au cœur d’un déploiement lors du conflit au Kosovo avec l’Aviation royale canadienne. De 2000 à 2005, elle a supervisé et coordonné la prestation des services juridiques pour les opérations expéditionnaires et nationales des Forces armées.

Lors de sa promotion au grade de capitaine de vaisseau en 2010, elle était juge‑avocate générale adjointe pour les opérations.

À ce titre, elle était l’avocate militaire principale chargée d’offrir des services et des avis juridiques en matière de droit opérationnel et de droit international au ministère de la Défense nationale et aux Forces armées canadiennes, au cours d’une période où le rythme opérationnel était extrêmement rapide.

Manuel de Tallinn

En 2006, les notions de droit international dans le cadre de la cyberguerre étaient pour le moins… diaphanes. Geneviève Bernatchez fait alors partie de l’équipe de rédaction de ce qui s’est appelé le « Manuel de Tallinn », l’ouvrage de référence en droit international applicable à la cyberguerre et premier manuel publié sur le cadre juridique qui appuie les cyberconflits.

La commodore Bernatchez est titulaire d’une maîtrise en droit international avec spécialisation en droit de la sécurité nationale, de l’Université Georgetown, à Washington D.C. et d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Elle est membre du Barreau du Québec depuis 1993.

Elle parle de son parcours et de sa nomination récente au micro de Raymond Desmarteau.

