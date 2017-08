D’où viennent les drapeaux canadien, québécois et acadien?

Le 15 février 1965, après un âpre débat, 98 ans après sa fondation le Canada s’est doté d’un drapeau enfin unique qui venait remplacer le Red Ensign, utilisé depuis 1868 et d’inspiration donc tout à fait « british ».

La réflexion du drapeau canadien sur un édifice à Ottawa. © Radio-Canada

En 1964, le premier ministre canadien Lester Bowles Pearson avait formé un comité de 15 personnes pour choisir un nouveau drapeau. La controverse éclata cependant lorsqu’il s’agit de choisir entre les trois projets soumis au comité.

On choisit la feuille d’érable comme pièce maîtresse, car elle avait servi de symbole célébrant la nature et l’environnement du Canada depuis le xviiie siècle. Le nombre de pointes de la feuille n’a aucune signification, mais leur nombre et leur arrangement ont été choisis après des tests en soufflerie qui avaient montré que c’était l’agencement le moins indistinct en cas de fort vent.

Mais c’est quarante ans plus tôt que la première recherche pour un nouveau drapeau avait été faite, alors sans succès. En 1925, un comité avait entrepris de trouver des idées pour un drapeau national. Malheureusement, les travaux du comité n’avaient pas abouti.

Plus tard, en 1946, une commission d’enquête parlementaire avait reçu un mandat semblable. Elle avait alors invité des propositions et reçu plus de 2 600 dessins. Pourtant, aucune résolution n’avait été soumise au Parlement.

La proposition informelle du comité de 1946. © Wikipédia

Presque 20 ans plus tard

Au début de 1964, le premier ministre du Canada Lester B. Pearson faisait part à la Chambre des communes du désir du gouvernement d’adopter un drapeau national distinctif.

La célébration du centenaire de la Confédération du Canada (1967) approchait vite.

C’est ainsi qu’un comité mixte du Sénat et de la Chambre des communes a de nouveau invité des propositions.

En octobre 1964, après avoir écarté diverses esquisses, le comité n’en retint que trois : un Red Ensign portant la fleur de lis et l’Union Jack, un dessin figurant trois feuilles d’érable entre deux bordures de bleu ciel, et un drapeau rouge orné d’une seule feuille d’érable rouge stylisée sur un carré blanc.

Version de 1957 du Canadian Red Ensign utilisé comme drapeau national jusqu’en 1965. © Wikipédia

Les origines très françaises du drapeau des Acadiens

Drapeau acadien

Même si l’Acadie n’est pas un pays, c’est bel et bien une grande nation distincte dans tout l’est du continent nord-américain et qui célébrait mardi de cette semaine son 412e anniversaire national.

Tous les Canadiens savent pourquoi leur drapeau rouge contient une feuille d’érable et tous les Québécois comprennent très bien la signification de la fleur de lys dans leur propre drapeau bleu.

Mais combien de Nord-Américains saisissent l’importance de l’étoile jaune au sommet du drapeau bleu blanc rouge du peuple acadien?

Nous révélons les origines du drapeau acadien à un de nos auditeurs en France, monsieur Jacques Delmas.

Le drapeau du Québec ou le fleurdelisé a été adopté le 21 janvier 1948

© AFP

C’est le premier ministre d’alors, Maurice Duplessis qui en avait fait le dévoilement aux députés de l’Assemblée nationale, et ce sans aucune consultation. L’élite canadienne-française s’était mobilisée pour l’adoption d’un drapeau proprement québécois et non.

Ce drapeau était en fait largement inspiré de l’ancêtre du fleurdelisé créé par l’abbé Elphège Filiatrault du diocèse de Saint-Hyacinthe au sud du Québec. Nommé drapeau de Carillon, il arborait des fleurs de lys dorées à l’origine et placées aux quatre coins d’une croix blanche sur fond bleu.

Les lys blancs du drapeau du Québec sont inspirés du lys doré symbole de la monarchie française. La première fleur de lys était apparue en 507 sur le drapeau de Clovis 1er, roi franc considéré dans la tradition française comme le premier roi de France.

Le Carillon moderne brandi lors d’une parade de la Saint-Jean-Baptiste – Bibliothèque et Archives nationales du Québec

