Le système de santé doit être repensé, selon l’Association médicale canadienne

Lors de sa 150e assemblée annuelle, l’Association médicale canadienne (AMC) affirme que des changements doivent être faits au sein du milieu sanitaire du pays pour répondre aux besoins des aînés de plus en plus nombreux. Selon l’AMC, les soins aux aînés devraient être une priorité publique pour tous les gouvernements au Canada, et une stratégie pancanadienne est requise pour répondre aux besoins plus complexes et chroniques des aînés.

« Le nombre de personnes âgées susceptibles d’avoir besoin d’aide ou de soins doublera au cours des 30 prochaines années, et le Canada n’est pas prêt à faire face à la situation. Maintenir le statu quo, c’est prescrire la catastrophe. » Dr Laurent Marcoux, président de l'AMC

Réunis à Québec, les 600 médecins de partout au Canada se sont dits prêts à intensifier leurs efforts de représentation sur des enjeux critiques, notamment la consommation d’opioïdes et l’aide médicale à mourir.

Selon son communiqué officiel, l’AMC continuera à presser le gouvernement fédéral de diriger l’élaboration d’un système national de coordination pour répondre aux principales préoccupations touchant la santé des Canadiens.

« Une mosaïque de politiques provinciales ne fera que créer plus d’inégalités. L’AMC continuera de participer activement, comme spécialiste, à la discussion nationale sur les enjeux de la santé qui importent pour la population canadienne. La technologie ouvre de nouvelles frontières en médecine. Des avancées qui étaient inimaginables il y a quelques années sont maintenant à notre portée. Dans cette transformation radicale de nos pratiques, l’AMC restera partenaire des patients et des médecins en étant un moteur de collaboration et une source d’inspiration positive. » Dr Laurent Marcoux, président de l'AMC

Qu’est-ce que la crise des opioïdes?

C’est l’augmentation rapide des surdoses et de la mortalité liées aux opioïdes d’ordonnance et aux drogues illicites contenant une présence accrue de puissantes substances comme le fentanyl, de 50 à 100 fois plus fort que la morphine.

Le nombre croissant de surdoses et de morts causés par les opioïdes (analgésiques puissants) représente, selon le ministère de la Santé, une crise nationale de santé publique.

Les 18 et 19 novembre 2016, la ministre de la Santé a réuni ses partenaires pour les engager à une action commune. La Déclaration conjointe sur les mesures visant à remédier à la crise des opioïdes souligne l’engagement conjugué de plus de 30 organismes à réagir à cette crise. La déclaration a été publiée à la suite de la Conférence et du sommet sur les opioïdes. L’état de la population vieillissante

En 2011, le nombre de citoyens âgés de 65 ans et plus atteignait un record historique avec 5 millions d’individus pour 14,8 % de la population canadienne.

De 2006 à 2011, les 60 à 64 ans ont enregistré une hausse de 29,1 %, et les 65 ans ou plus de 14,1 %. Et le nombre de centenaires a augmenté de 25,7 %.

Le nombre de personnes âgées de 85 ans et plus est passé de 196 000 en 1981 à 492 000 en 2005 (augmentation de 151 %) et est estimé à 800 000 pour 2021 (augmentation additionnelle de 63 %). Plus que l’état actuel du vieillissement et de la plus grande longévité des aînés, ces chiffres montrent clairement l’accélération du vieillissement. Elle prendra effet à mesure que les baby-boomers, nés entre 1946 et 1965, atteindront l’âge de 65 ans, sachant que c’est en 2011 que les premiers boomers ont eu 65 ans au Canada.

Figure 2: Aînés par sous-groupe d’âge, pourcentage de la population totale 1921-2041

Source: Ministère de la santé du Canada

L’Institut du vieillissement du Canada, attaché aux Instituts de recherche en santé du Canada, a proposé une série de mesures, dont son Plan stratégique 2013-1018, pour répondre aux enjeux liés au vieillissement de la population canadienne.

Certaines de ces priorités sont reflétées dans les projets mis de l’avant par l’Institut, dont les initiatives :

sur la cognition et la mobilité des aînés;

sur des soins de santé adaptés;

l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement;

la Stratégie internationale de recherche concertée sur la maladie d’Alzheimer.

Voici en image, les priorités du Plan stratégique de l’Institut du vieillissement du Canada :