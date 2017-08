Des images inédites des fonds marins dans le golfe du Saint-Laurent

Une expédition scientifique dans le golfe du Saint-Laurent révèle des images inédites des fonds marins et de la vie aquatique de cette zone située notamment entre le Québec, Terre-Neuve et l’Île-du-Prince-Édouard.

ROPOS

Des chercheurs de Pêches et Océans Canada travaillent conjointement avec Oceana Canada, un organisme à but non lucratif, pour opérer ROPOS – Remotely Operated Platform for Ocean Sciences (Trad. : plateforme opérationnelle téléguidée pour la recherche scientifique en océan) – un sous-marin robotisé qui peut plonger à 5000 mètres et qui leur permet d’explorer les fonds marins du golfe.

Grâce aux caméras embarquées, le robot d’une valeur de six millions de dollars offre des images en haute définition diffusées notamment sur Internet.

« The Gulf of St. Lawrence has never been explored with the type of technology we have. There’s hardly been any camera work at all. »

(Trad. : Le golfe du Saint-Laurent n’a jamais été exploré à ce jour avec le genre de technologie que nous utilisons. Il n’y a presque jamais eu de travail à la caméra sous-marine.)

Robert Rangeley, directeur scientifique, Oceana