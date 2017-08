Soirée littéraire à l’UNEQ ce vendredi avec Ginette Chérubin : dire autrement le séisme de 2010 à Haïti

Ginette Chérubin présentera des pages choisies de son prochain roman « Terre en transe : dire autrement le séisme de 2010 à Haïti », une œuvre sur laquelle elle travaille dans le cadre de sa résidence d’écriture à l’UNEQ, l’Union des écrivaines et écrivains du Québec.

Son parcours et son appui à la militance féministe lui ont valu le choix d’un ensemble d’organisations de femmes de la présenter à deux reprises à des postes de décision dans l’appareil d’état.

Elle accepte ces rôles en les appréhendant comme des incursions citoyennes au service de son pays. Mais son sens de l’éthique et sa probité la conduisent à un retrait précoce des deux postes desquels elle démissionne.

Citoyenne engagée, elle continue, par contre, à s’impliquer dans la militance pour le changement dans son pays.

Elle est aussi l’auteur d’un livre très demandé, édité par l’Université d’Etat d’Haïti en 2014 : « Le ventre pourri de la bête » témoignage de son vécu dans l’interface : citoyenneté, politique, pouvoir.

Son premier recueil de poèmes, « Pépites 1 » parait en 2015. Sous le pseudonyme de Gigi, elle y donne à découvrir une autre dimension d’elle-même. Aujourd’hui, elle a dans le creuset de sa production littéraire plusieurs manuscrits de poèmes et de romans.

Madame Chérubin est revenue à la rédaction de « Terre en transe : dire autrement le séisme de 2010 à Haïti », dont elle présentera quelques extraits demain vendredi 1er septembre à 19h au salon Émile-Nelligan de la Maison des écrivains

« On a souvent parlé du tremblement de terre de 2010. Le plus souvent, c’étaient des rapports très factuels, des statistiques. On a aussi parlé de l’aide internationale qui devait arriver. Il y a des fonds qui étaient prévus et qui ne sont jamais arrivés en Haïti et ceux qui sont arrivés ont été mal gérés ou détournés. Cependant, on n’a jamais parlé, ou du moins on n’en a pas parlé assez, du ressenti de ceux qui ont vécu le séisme, surtout de ceux qui étaient sous les décombres. Je fais un livre qui est à mi-chemin entre la réalité et la fiction, un texte hybride. »