Le concerto No.3 d’André Mathieu restauré pour son 75e anniversaire

Trois années de travail acharné par un trio d’enfer, Jacques Marchand, George Nicholson et Alain Lefèvre auront été nécessaires pour restituer dans sa forme originelle le célèbre Concerto No. 3 d’André Mathieu.

Le mélomane et homme de radio et le chef d’orchestre

En en 2008 l’auteur, animateur et conférencier Georges Nicholson découvre la partition originale pour deux pianos du Concerto No. 3 d’André Mathieu, écrite de la main de Mathieu. Il note des différences, des différences notables entre la partition originale et le Concerto de Québec, la version modifiée bien connue de l’œuvre.

C’est le point de départ d’une colossale entreprise de restauration de cette œuvre maîtresse de Mathieu réalisée par le compositeur et chef de l’Orchestre symphonique régional d’Abitibi-Témiscamingue Jacques Marchand.

Présenté en première mondiale à Buffalo en février 2017, interprété par Alain Lefèvre – à qui on doit la réhabilitation de Mathieu dans la mémoire culturelle d’ici et d’ailleurs – et l’Orchestre philharmonique de Buffalo sous la direction de la réputée JoAnn Falletta, le Concerto No. 3 reconstitué a soulevé l’enthousiasme du public.

Automne 1942, il a 13 ans

C’est à l’automne de 1942, il y a 75 ans, que le jeune prodige québécois André Mathieu, âgé de seulement 13 ans et au sommet de sa gloire, amorce l’écriture de son Concerto No. 3, qu’il achèvera l’été suivant.

Alain Lefèvre parle avec passion de la musique d’André Mathieu et de ce nouveau disque au micro de Raymond Desmarteau.

Au cours de notre conversation, il a été question du film « L’enfant prodige » du réalisateur Luc Dionne pour lequel Alain Lefèvre était directeur musical. En voici la bande annonce.

