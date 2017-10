Chinook, la voiture éolienne créée par des étudiants de l’ÉTS : un record du monde

C’est à Den Helder aux Pays-Bas, sur une plage battue des vents de la Mer du Nord, que se déroule depuis quelques années la compétition Racing Aeolus, une course de véhicules éoliens.

Les véhicules des différentes équipes universitaires parcourent un trajet de 600 m le plus rapidement possible. Un ratio est ensuite effectué entre la vitesse du véhicule et celle du vent, l’équipe avec le meilleur ratio remporte le plus de points. En plus de l’épreuve principale, l’épreuve de contre-la-montre confronte deux voitures l’une à côté de l’autre et face à la même force de vent; la première arrivée à la fin du parcours gagne.

Enfin, un prix de l’innovation est aussi remis à l’équipe ayant apporté le plus de nouveauté à son véhicule.

Chinook, voiture éolienne de l’ÉTS

Chinook, la voiture éolienne conçue par les passionnés du club du même nom de l’École de technologie supérieure de Montréal, est inscrite depuis 2011 à l’événement.

Deuxième au classement général à sa première année, la voiture Chinook était championne dès l’année suivante.

En 2014, l’équipe a encore une fois dépassé ses objectifs en établissant un nouveau record du monde à 96,91 %, en raflant la première place et en remportant le nouveau prix Gerard Broers pour l’innovation.

2016

Chinook est devenue la voiture éolienne la plus performante au monde avec un ratio vitesse atteinte divisée par vitesse du vent de face de 102,45%. Chinook allait plus vite que le vent qui l’alimentait.

Le précédent record de 101,76% était détenu par une université du Danemark.

Nicolas Côté a été vice-président mécanique de l’équipe de l’ÉTS. Aujourd’hui détenteur d’une maîtrise en génie, l’homme est toujours membre du club de la voiture éolienne de son Alma Mater et c’est dans les locaux du club que Raymond Desmarteau l’a joint.

Chinook 2016, grand gagnant de la compétition Racing Aeolus aux Pays-Bas © http://www.chinookets.com/

Page Facebook du club Chinook de l’ÉTS

Pour en savoir plus

What design can do