Loi 62 sur la neutralité religieuse au Québec condamné par l’Ontario

La première ministre de l’Ontario, la libérale Kathleen Wynne, condamne l’adoption de la Loi sur la neutralité religieuse au Québec.

Kathleen Wynne © Sean Kilpatrick/Canadian Press

Même si elle est très proche de son homologue québécois Philippe Couillard, un libéral lui aussi, elle juge que dans ce cas, il y a un désaccord fondamental sur la vision de la société.

Elle considère cette loi inacceptable, car elle est de nature à créer des divisions entre les communautés notamment musulmanes et la majorité des citoyens. « Comprendre, respecter et célébrer nos différences, c’est le fondement de la société inclusive et harmonieuse que nous chérissons tous », a-t-elle déclaré jeudi au parlement ontarien.

Le procureur général de l’Ontario, Yasir Naqvi Photo : La Presse canadienne/Frank Gunn

Rappelons que le jour de l’adoption de la loi 62 au Québec, mercredi, le procureur général de l’Ontario, Yasir Naqvi, avait proféré des commentaires sans équivoque.

« Nous respectons le droit des gens d’exprimer leurs croyances religieuses. Nous ne sommes pas d’accord avec la loi que le Québec a adoptée. Nous ne présenterons jamais une telle loi en Ontario », a déclaré M. Naqvi.

« À mon sens, il n’y a aucune possibilité où cette loi ne serait pas contestée en utilisant la Charte des droits et libertés », a-t-il ajouté.

Dans un rare geste de solidarité hier, les trois partis politiques à l’Assemblée législative de l’Ontario se sont levés pour dénoncer la loi 62 sur la neutralité religieuse. Une pratique d’autant plus inhabituelle qu’il est très rare pour l’Assemblée législative d’une province de condamner une loi adoptée par une autre province.

Ce que dit la loi 62

En vertu du projet de loi 62 adopté mercredi, les services doivent être donnés et reçus à visage découvert au Québec.

Une femme voilée devrait donc découvrir son visage en montant dans un autobus ou lors d’une consultation à l’hôpital.

Des médias étrangers comme la BBC et Deutsche Welle ont rapporté la nouvelle en affirmant que la burqa ou le niqab allaient être interdits à bord des autobus au Québec. Mais il n’est pas clair si tel est le cas, car les règlements accompagnant la nouvelle loi pourraient ne pas être connus avant un an.

Le premier ministre du Québec défend la différence québécoise

Philippe Couillard a défendu jeudi la différence québécoise, après les critiques essuyées par le projet de loi sur la neutralité religieuse non seulement au Canada, mais aussi à l’étranger.

Selon le chef québécois, une « large majorité » est d’accord sur le fait qu’on doit se parler et communiquer à visage découvert, particulièrement dans les services publics, et que les demandes d’accommodement religieux doivent être encadrées.

« C’est la façon dont le Québec veut développer sa société. Je comprends qu’il peut y avoir des différences, mais le Québec est dans les faits une société différente. »

«On essaie de faire des raccourcis et c’est normal, mais je rappellerais qu’en Europe, plusieurs pays sont allés beaucoup plus loin dans les interdictions et ce n’est pas le cas du Québec, pas question de légiférer sur l’espace public», a-t-il déclaré dans un point de presse en marge de l’inauguration de la centrale Romaine-3.PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE

L’image du Québec à l’extérieur de ses frontières

Interrogé quant à savoir s’il s’inquiétait pour l’image du Québec à l’étranger, le premier ministre n’a pas semblé préoccupé. « On essaie de faire des raccourcis et c’est normal, mais je rappellerais qu’en Europe, plusieurs pays sont allés beaucoup plus loin dans les interdictions et ce n’est pas le cas du Québec, pas question de légiférer sur l’espace public », a-t-il dit dans un point de presse en marge de l’inauguration de la centrale Romaine-3.

M. Couillard a aussi balayé de la main les critiques ontariennes. « Ça montre qu’il y a des différences dans la façon dont nos sociétés voient ces choses, ou comment ça se passe dans les autres sociétés », a-t-il mentionné.

RCI avec La Presse canadienne et les informations de Julie-Anne Lamoureux de Radio-Canada

