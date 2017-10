Rencontres interculturelles: le Québec a besoin de toutes ses mains pour se bâtir

Nous sommes en pleine 15e Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI). L’évènement qui prend fin le 29 octobre est l’occasion de valoriser la contribution de tous les citoyens, quelle que soit leur origine, au développement de la province.

Initiée par le gouvernement du Québec, la SQRI vise à encourager le dialogue et de susciter le rapprochement interculturel. Elle met également en exergue l’apport positif de l’immigration et de la diversité ethnoculturelle du Québec, tout en contribuant à la lutte contre les préjugés et la discrimination.

Une multitude d’activités sont organisées dans les régions du Québec au cours de cette SQRI. Conférences sur la diversité, jumelages interculturels au cours desquels les nouveaux arrivants peuvent avoir des contacts individuels leur permettant de comprendre le fonctionnement de la société, sortir de l’isolement, l’apport du secteur de l’économie sociale dans l’intégration socioprofessionnelle des immigrantes au Québec, etc.

M. Pierre-Yves Boivin,de la FCCQ © FCCQ

L’un des temps forts de cette semaine a été la remise du prix Maurice-Pollack, une récompense qui vise à souligner les actions exceptionnelles d’une entreprise en matière de gestion de la diversité ethnoculturelle. Ce prix est administré par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), le plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises au Québec.

Pierre-Yves Boivin, vice-président, Stratégie et affaires économiques à la FCCQ explique.

De nombreuses récompenses sont offertes et de nombreuses activités sont organisées à l’occasion de la SQRI. © Gouvernement du Québec

Bon à savoir

Il y presque autant d’hommes (50,1 %) que de femmes (49,9 %) dans la population immigrante du Québec

67,6 % des immigrants sont admis au Québec dans la catégorie de l’immigration économique, notamment comme travailleuses et travailleurs qualifiés (60,8 %) ou comme gens d’affaires (4,6 %).

20,9 % des immigrants appartiennent à la catégorie du regroupement familial

9,9 % sont des réfugiés ou en situation semblable.

40,4 % des immigrants sont natifs de l’Afrique du Nord

21,4 % originaires de l’Amérique du Sud

9,7 % originaires de l’Europe occidentale et septentrionale (9,3 %).

62,8 % des immigrants ont dit connaître le français au moment de leur admission. Cette proportion s’élève à 63,4 % pour les admissions de 2011.

69,9 % des immigrants sont âgés de moins de 35 ans. Parmi les 15 ans et plus, 63,9 % comptent 14 années et plus de scolarité.

(Source: Gouvernement du Québec)