Selon le président du Pays basque: le cas Québec-Canada est « remarquable »

Il est plutôt incongru, voire bizarre de mettre ensemble dans la même analyse « Québec» et « Loi sur la clarté référendaire » et de considérer cette relation comme étant « une référence» pour tenir une consultation populaire dans un contexte de démocratie.

C’est pourtant ce qu’a soutenu lundi le président du Pays basque, Iñigo Urkullu Renteria – président du gouvernement basque depuis 2012 – devant un parterre de quelque 80 convives réunis par le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM).

Monsieur Urkullu y a abordé la question de la Catalogne et du Pays basque ainsi que du phénomène de la reconnaissance des nations sans état. »

Contexte historique de la Loi sur la clarté référendaire au Canada

La Loi sur la clarté référendaire avait été adoptée en 2000, au Parlement du Canada, après un renvoi sur la sécession du Québec devant la Cour suprême du Canada.

Cette loi avait pour but de déterminer, de préciser, le cadre et les règles qui rendraient un référendum sur la souveraineté du Québec acceptable aux yeux du gouvernement canadien.

Écosse-Royaume-Uni et Québec-Canada

Iñigo Urkullu a parlé de « modèles consultatifs » en citant le cas de l’Écosse au sein du Royaume-Uni et celui du Québec au sein du Canada sans pour autant affirmer qu’il fallait s’en inspirer.

Le cas du Québec, selon monsieur Urkullu, est une « expérience utile.»

« Tôt ou tard, l’Union européenne devra adopter une directive sur la clarté pour répondre aux aspirations des différentes nations qui la composent. » Iñigo Urkullu Renteria – président du gouvernement basque

La communauté autonome du Pays basque (appelée aussi Euskadi) ou la Communauté autonome basque est l’une des 17 communautés autonomes de l’Espagne, une des trois autonomies historiques reconnues par le gouvernement espagnol en 1979 avec la Catalogne et la Galice, et composée de 3 provinces historiques basques : l’Alava, la Biscaye et le Guipuscoa.

Elle est située dans le nord de l’Espagne et dispose d’une autonomie certaine dans plusieurs domaines : fiscalité (tous les impôts sont levés par l’administration fiscale basque qui reverse 5 % des impôts à l’Espagne), enseignement, police (police autonome Ertzaintza), soins de santé Osakidetza, etc. La capitale de la communauté est Vitoria-Gasteiz (province d’Alava).

Le nom en basque est Euskal Autonomia Erkidegoa et en espagnol il s’agit de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

