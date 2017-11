Le virage internet des Canadiens confirmé au détriment de la télé

Dans un rapport rendu public mercredi, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) confirme la tendance observée depuis 3 ans.

Sans pour autant « déserter » la radio et la télévision, l’enquête de la l’agence canadienne de surveillance et de réglementation des médias montre que les Canadiens consomment leur contenu autrement.

Selon les nouvelles données : en 2016, les adultes canadiens ont écouté en moyenne 3,1 heures de télévision en ligne chaque semaine, contre 2,7 heures l’année précédente.

Cette hausse semble se faire au détriment des écrans de télévision traditionnels, par lesquels les Canadiens ont tout de même consommé 26,6 heures de contenu télévisuel chaque semaine en 2016 – ce qui représente une baisse de 36 minutes en moyenne par rapport à 2015.

Aide-mémoire…

– En 2015, une enquête de la firme The Convergence Consulting Group indiquait qu’environ 95 000 ménages canadiens avaient mis fin pour de bon à un abonnement de télévision par câble ou par satellite en 2014.

– C’était une énorme augmentation des pertes nettes d’abonnés qui n’était que de 13 000 l’année précédente.

– Les consommateurs canadiens délaissaient donc en 2014 la télévision et la radio pour la première fois de façon notable pour se rabattre de plus en plus rapidement sur les plateformes numériques.