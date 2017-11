Une signalisation routière en quatre langues à Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest

Bienvenue à Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.). Population, un peu moins de 3 000 personnes.

Le site web de la ville affirme que Fort Smith est « la capitale de l’éducation dans les T.N.-O. et la porte d’entrée au grand parc national Wood Buffalo ».

Située à la frontière sud des T.N.-O. et à la frontière nord de l’Alberta, Fort Smith – appelée aussi Thebacha (à côté des rapides) en chipewyan – abrite le plus gros campus du collège Aurora.

Il est également possible d’envoyer ses enfants à l’école française.

Une signalisation en quatre langues

Les anciens panneaux unilingues d’arrêt obligatoire – « Stop » – sont peu à peu remplacés par des panneaux en quatre langues du même message : anglais, français, cri et chipewyan.

Et ce ne serait qu’un début.

Les autorités municipales de Fort Smith voudraient voir le michif – la langue du peuple métis – être reconnu comme langue officielle des T.N.-O.

Vance Sanderson, coordonnateur dans les T.N.-O. du programme d’enseignement du michif, est à l’origine du projet de signalisation en quatre langues.

I think it’s only going to grow and become stronger within how we speak our languages. Such as doing radio shows, making films, doing more material from elder stories, a lot of culture camps on the land and documenting that. So we’re going to see where it goes.

(Trad.: Je crois que ce mouvement prendra de l’ampleur en fonction de notre engagement à parler nos langues. Ce sera aussi le cas en faisant des émissions de radio et du cinéma, en utilisant les souvenirs de nos aînés, en organisant des camps culturels sur le territoire et en enregistrant tout cela. On verra comment le tout se développera.)

Vance Sanderson