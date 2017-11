« Opuscules », l’application mobile par excellence pour la diffusion de la littérature québécoise

« L’idée derrière Opuscules c’est de témoigner de la richesse et de la vivacité de la littérature québécoise. C’est aussi de fournir une plateforme ouverte que toutes les instances du milieu littéraire peuvent s’approprier. » Benoit Bordeleau, coordonnateur, Littérature québécoise mobile

En 2015, l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) lançait la première application de littérature québécoise mobile, Opuscules.

Sur téléphone, Opuscules présentait de courts textes inédits d’écrivains primés et plus de 200 blogues littéraires.

Opuscules, nouvelle version, disponible dès le 16 novembre 2017, va beaucoup plus loin !

Entièrement gratuite, Opuscules sera dorénavant accessible sur tablette, sur ordinateur personnel et sur téléphone mobile.

Des nouveautés

On y trouvera notamment un calendrier d’évènements littéraires, une audiothèque, un agrégateur plus étendu ainsi que la possibilité de partager les contenus de l’application sur les réseaux sociaux. Et les textes inédits restent à l’honneur.

Cette nouvelle version d’Opuscules sera lancée au Salon du livre de Montréal, le 16 novembre à 17 h 30 lors d’un événement qui soulignera aussi le 40e anniversaire de l’UNEQ.

Le développement de cette deuxième mouture d’Opuscules s’inscrit dans le cadre du développement de partenariat Littérature québécoise mobile dont les recherches sont financées par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.

L’application Opuscules, revue et augmentée, est le fruit d’une étroite collaboration entre l’équipe médiatique du Laboratoire NT2 de l’Université du Québec à Montréal, le Réseau Koumbit, l’UNEQ ainsi que la directrice artistique et illustratrice Marie-Anne C. Duplessis.

D’autres collaborateurs s’ajoutent à l’aventure d’Opuscules et contribueront aux contenus disponibles sur l’application, dont le Groupe Nota bene, les Éditions du Noroît, l’organisme La poésie partout et la revue Lettres québécoises.

À propos de Littérature québécoise mobile

Littérature québécoise mobile : pratiques littéraires d’écriture et de lecture en contexte numérique est un développement de partenariat subventionné par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada impliquant l’Université du Québec à Montréal, l’Université Laval à Québec, l’Université Concordia, l’Université de Montréal), Alexandra Saemmer (Université Paris 8), TOPO — Laboratoire d’écritures numériques, l’Union des écrivaines et écrivains québécois et la Maison de la littérature de L’Institut canadien de Québec.

Il vise à mieux comprendre les formes actuelles de mobilité de la littérature québécoise et à assurer sa visibilité sur de nouvelles plateformes tout en consolidant le virage numérique des pratiques littéraires d’écriture et de lecture. Il s’agit d’un projet de connexion qui vise l’accessibilité et l’utilisation de connaissances issues de la recherche que ce soit au sein même de l’université comme des communautés littéraires, du milieu du livre et des communautés de lecteurs.

De son laboratoire à l’Université du Québec à Montréal, Benoit Bordeleau, coordonnateur, Littérature québécoise mobile, parle de la seconde mouture d’Opuscules au micro de Raymond Desmarteau.