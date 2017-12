Nouvelles immenses galeries souterraines découvertes à Montréal

Découverte il y a 200 ans, une énorme caverne dans le quartier de Saint-Léonard, située à l’est de la grande île de Montréal, n’a pas fini de livrer ses secrets. Deux spéléologues viennent d’y découvrir des galeries profondes, vieilles de 15 000 ans.

Le mois dernier, les spéléologues Daniel Caron et Luc Le Blanc ont enlevé des débris obstruant une fissure de la caverne située sous le parc Pie-XII.

C’est là qu’ils ont découvert une impressionnante galerie, inconnue jusqu’alors qui semble s’être formée il y a plus de 15 000 ans par la pression des glaciers au-dessus de cette région habitée aujourd’hui par plus de 3 millions et demi de personnes.

Ils n’ont pas atteint la fin du passage et sont impatients de l’explorer davantage.

Reportage de Jean-Sébastien Cloutier de Radio-Canada



Une nouvelle attraction pour les touristes?

Le directeur général de la Société québécoise de spéléologie, François Gélinas, affirme que le public pourra visiter un jour une partie de ces galeries souterraines.

« On [n’y donnera pas accès] cet été parce qu’il faut réfléchir à la façon de le faire, précise-t-il. Il faut protéger les stalactites et les stalagmites. »

Il déplore que la caverne de Saint-Léonard ait été beaucoup endommagée par les visiteurs au fil du temps. « Les gens, au cours des années, ont cassé les stalactites, et on ne veut pas que cela arrive une autre fois », indique le spéléologue.

