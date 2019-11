Canadá en las Américas Café del 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre 2019

Hola que tal! Es con un gran placer que nos reunirnos hoy con ustedes, como todos los viernes para presentarles nuestro programa semanal Canadá en las Américas Café también conocido por su alias: El Castor Cibernético de este viernes 29 de noviembre en vivo y en directo por Facebook Live, Youtube, en nuestro sitio rcinet.ca y en nuestra aplicación.

Hoy en el estudio se encuentran conmigo Paloma Martínez y Leonardo Gimeno. También tenemos una invitada de lujo. Se trata de Mamselle Ruiz, cantautora mexicanadiense que lanzó recientemente su último CD Soleil de Lune, Sol de Luna.

Un caluroso saludo, a todos los que no están escucha-viendo y oyendo! Allá del otro lado de la cámara y de los micrófonos. Y muchísimas gracias por su agradable compañía!

NUESTRA INVITADA HOY ES MAMSELLE RUIZ

Mamselle Ruiz es una cantautora mexicanadiense que lanzó recientemente su último CD Soleil de Lune, Sol de Luna. Ella fue la Artista Revelación Radio Canadá 2013-2014 en música del mundo.

TEMAS QUE RESALTAMOS ESTA SEMANA

Leonora Chapman nos dice que la política exterior canadiense se va a la deriva en Latinoamérica

El primer ministro Justin Trudeau presentó la semana pasada la composición del nuevo consejo de ministros de su gobierno minoritario federal. Uno de los grandes cambios aportados a su gabinete fue la designación de la exministra de Relaciones Internacionales, Chrystia Freeland,al cargo de viceprimera ministra.

John Kirk, de la Universidad Dalhousie, en la provincia de Nueva Escocia, dice que durante los primeros 14 meses de gobierno liberal en 2015, la entonces ministra Chrystia Freeland estuvo muy involucrada en el tema de lograr la firma del nuevo tratado de libre comercio norteamericano entre Canadá-Estados Unidos y México.

Paloma Martínea nos hablas de la Cumbre sobre el Liderazgo canadiense en el Mundo

¿Cuál debería ser la agenda de política exterior de Canadá? ¿Cómo podemos utilizar los datos para generar impacto? ¿Cuáles son los vínculos entre el cambio climático y la migración? ¿Cómo puede Canadá convertirse en un aliado para el liderazgo indígena mundial?

La Cumbre fue presentada y organizada por el Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional (CCCI), la Asociación Canadiense para el Estudio del Desarrollo Internacional (CASID), la Asociación Canadiense para la Salud de Mujeres y Niños (CanSFE) y el Instituto Canadiense de Asuntos Mundiales (CGAI).

Leonardo Gimeno nos dices que un ex campeón de Go afirma que la Inteligencia Artificial es invencible!

Allá por el año 2016, DeepMind, empresa de Google especializada en Inteligencia Artificial (AI), logró con uno de sus algoritmos, el AlphaGo, vencer por el marcador de 4 a 1, a uno de los expertos del juego de estrategia Go, muy popular en Corea del Sur donde es considerado como un arte desde hace más de 2500 años.

Lee Se-dol, jugador profesional de Go y quizás uno de los más respetados en el ámbito del milenario juego informó a la agencia de noticias Yonhap que oficializaba su retiro de Go a nivel profesional presentado su dimisión a la asociación coreana que regula y fiscaliza el juego y sus competidores, alegando que, con la llegada de la inteligencia artificial en Go, se dió cuenta que no llegará nunca a ser el número uno del juego pues existe una entidad que no puede ser derrotada.

Y yo por mi parte, los invito a leer un reportaje sobre la Gordofobia

Recuerdo que durante la escuela secundaria en Barranquilla, Colombia, por allá a mediados de los 60, teníamos un amigo con sobrepeso en nuestro grupo, nosotros muy cariñosamente lo llamábamos “El Gordo”. Su nombre de pila era Manuel.

Durante unos exámenes finales de quinto de bachillerato, Manuel nos invitó a su casa para que estudiáramos. Nos reunimos 5 amigos en su casa. Estábamos todos estudiando en la mesa del comedor, cuando en un momento dado, Manuel se levantó y tardó en regresar. Cuando notamos que su ausencia era larga, uno de nosotros preguntó: “¿Oye y dónde está el gordo?»

Y para finalizar, un álbum de fotos preparado por Leonardo Gimeno, reflejando en imágenes algunas de las noticias de esta semana en Radio Canadá Internacional.