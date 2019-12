FRONTERA | Coreografía de los límites que nos definen por dentro y por fuera

En 1993, Dana Gingras co-fundó The Holy Body Tattoo, una compañía precursora de la danza canadiense y que ha ganado numerosos premios y distinciones por sus obras coreográficas y cinematográficas. En 2006, fundó la empresa satélite Animals of Distinction (AoD) que combina su pasión por la danza y por los nuevos medios y el cine. Las creaciones de AoD se han presentado en Canadá y en el extranjero en varias formas: performance, cine, diseño y artes visuales. Sus creaciones incluyen Smash Up, Heart As Arena, Chain Reaction, What Is Mine Is Yours, Somewhere Between Maybe and anOther.