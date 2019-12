La ciudad de Asbestos en Quebec desea cambiar de nombre

LA GENTE TIENE UNA PERCEPCIÓN NEGATIVA

Es verdaderamente la percepción negativa que se tiene al exterior de la región de la Estrie. Puede ser tanto en Montreal como a nivel internacional. Nosotros hemos perdido algunas empresas que no han querido venir a investir en Asbestos. Otra compañía farmacéutica no pudo vender una máquina porque era de Asbestos. A un industrial que estuvo en misión económica en Ohio, EEUU, no le quisieron recibir su tarjeta de presentación. Y las actividades comerciales internacionales de nuestros empresarios han sido menos interesantes porque eran de Asbestos.