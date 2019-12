Canadá cobrará impuestos a gigantes del web (Google, Amazon, Facebook y Apple)

«Hemos sido muy claros en que queremos asegurarnos de que las empresas digitales paguen la parte que les corresponde de los impuestos en nuestro país. Eso significa que seguiremos adelante» Bill Morneau, ministro de Finanzas de Canadá en conferencia de prensa el lunes

Lo dicho por el ministro corresponde a la promesa de campaña electoral hecha por el primer ministro Justin Trudeau: imponer un impuesto del 3% sobre los servicios digitales a las empresas con ingresos mundiales de por lo menos 1.000 millones de dólares canadienses, a partir del 1 de abril.

El anuncio en Canadá llega a pocos días de que el gobierno de Estados Unidos dijera que impondría aranceles a los productos franceses y europeos en general como represalia a los impuestos anunciados por Francia y la Unión Europeas a las empresas digitales estadounidenses.

El impuesto canadiense es similar al nuevo impuesto de servicios digitales de Francia que ha molestado a Estados Unidos y se aplicaría a los ingresos generados por la venta de anuncios en línea y datos de los usuarios.

Estados Unidos podría reaccionar negativamente

Según lo informa la agencia de noticias Reuters, la semana pasada, Francia y la Unión Europea dijeron por su parte que estaban dispuestos a tomar represalias si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, actuaba ante la amenaza de imponer aranceles de hasta el 100% sobre las importaciones de champán, bolsos de mano y otros productos franceses por valor de 2.400 millones de dólares.

Las represalias arancelarias estadounidenses fueron anunciadas al término de una investigación en ese país sobre los efectos que tendría el impuesto francés que concluyó que éste perjudicaría a las empresas de tecnología de Estados Unidos, como Google de Alphabet Inc., Facebook Inc., Apple Inc y Amazon.com Inc.

El ministro canadiense, Bill Morneau dijo que Canadá trabajará con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y otros países a medida que desarrolle su propuesta de impuestos para asegurar que no haya escapatorias.

«Estas empresas son internacionales y queremos asegurarnos de que paguen la parte que les corresponde de los impuestos y que no encuentren la manera de evitarlo» Bill Morneau

Morneau también dijo que el nuevo gobierno de la minoría liberal de Canadá presentará una actualización fiscal antes de Navidad, aunque no se ha fijado ninguna fecha. Tradicionalmente, los gobiernos entregan actualizaciones a finales de año para proporcionar nuevos pronósticos y, a veces, para dar a conocer las medidas fiscales planificadas.

Este impuesto, según la Agencia France-Presse, permitiría a Canadá recaudar 540 millones de dólares en el primer año y hasta 730 millones de dólares en 2023-2024, según la plataforma electoral del Partido Liberal.

El Ministro de Patrimonio Canadiense, Steven Guilbeault, dijo que Ottawa trataría de aplicar este impuesto «rápidamente», sin dar un calendario.

El impuesto «Gafa» (acrónimo de Google, Amazon, Facebook y Apple) crea un impuesto sobre el volumen de negocios de las grandes empresas y no sobre sus beneficios, a menudo consolidado en países con impuestos muy bajos como Irlanda o Luxemburgo.

RCI con informaciones de Agence France-Presse y Reuters.