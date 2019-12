El canadiense Denis Villeneuve, nombrado «cineasta de la década» en Hollywood

El canadiense de Quebec, Denis Villeneuve, que se reveló al mundo con su película «Arrival» pero que tiene una larga y prolífica carrera cinematográfica fue nombrado el jueves «Cineasta de la década» por la Asociación de Críticos de Hollywood.

En un mensaje publicado en Twitter el jueves por la tarde, esta asociación de críticos de cine anunció que Denis Villeneuve recibiría su premio en una ceremonia el 9 de enero de 2020.

We at the HCA are proud to announce that Denis Villeneuve will receive the Filmmaker of the Decade Award at our ceremony on January 9, 2020. Villeneuve’s incredible filmography includes Incendies, Prisoners, Arrival, Sicario, and Blade Runner 2049. #DenisVilleneuve pic.twitter.com/BWkOa7oqNb

— Hollywood Critics Association (@LAOFCS) December 11, 2019