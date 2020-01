Alarmantes riesgos para la salud por nuevos contaminantes: estudio canadiense

No hay que crear ninguna alarma generalizada pero es cierto que debemos llevar a cabo un buen control de estos contaminantes. Aquí lo importante es la dosis. No es lo mismo que un compuesto esté en el medio ambiente en mucha cantidad o en poca cantidad. Si es en poca cantidad aunque nos veamos expuestos a ese contaminante, no sufriremos efectos muy grandes e incluso, nuestros propios mecanismos de defensa podrán eliminarlos. Sin embargo, si está muy concentrado y considerando que muchos de estos compuestos son persistentes y se pueden ir acumulando en el cuerpo, pues sí que puede haber efecto. […] Nosotros con este estudio hemos visto que los substitutos del compuesto, el PFOS que fue el que se prohibió, no son totalmente inocuos, sino que tienen determinados efectos también. Eso no significa que deban prohibirse totalmente o que no se puedan utilizar nunca más. Significa que su uso debe verse restringido en ciertos momentos o incluso buscar otros sustitutos más inocuos. […] Con lo cual, tenemos pues que avanzar en crear sustitutos que puedan tener las mismas propiedades pero que no sean tan tóxicos para el medio ambiente ni para los organismo que viven en él. Rubén Francisco Martínez López