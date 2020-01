Canadá pide indemnización para víctimas de avión derribado por Irán

Después del derribo por error del vuelo PS752 de la compañía Ukranian Airlines International, que dejó un saldo de 176 muertos, de los cuáles 57 son ciudadanos canadienses, Canadá formó el Grupo Internacional de Coordinación e Intervención para las familias de las víctimas que reúne a representantes de Canadá, Ucrania, Suecia, Afganistán y el Reino Unido.

El ministro de Relaciones exteriores de Ucrania, Vadym Prystaiko, afirma que el grupo se reunirá este jueves 16 de enero en la Canada House (Casa de Canadá) en Londres. François-Phillippe Champagne, ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, se encuentra en la actualidad en Londres para participar a esta reunión.

Recordemos que 3 días después del accidente del avión, Irán reconoció haber sido el responsable y que fue un cohete lanzado por error que causó el derribo del Boeing 737 de la Ukrainian Airlines. La defensa de Irán se encontraba en estado de alerta por temor a un ataque estadounidense.

Uno de los objetivos del Grupo Internacional de Coordinación es obtener, entre otras cosas, una indemnización del gobierno iraní para las familias de las víctimas. En el caso de Canadá, uno de los principales problemas para negociar esa indemnización es que Canadá cerró su embajada en Teherán en septiembre de 2012 y no tiene un canal directo de negociación. Escuchemos a ese respecto a Alain Vallières, abogado en Derecho Internacional e investigador en el Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales de la Universidad de Montreal, CERIUM por sus siglas en francés.

CANADÁ NO TIENE EMBAJADA EN IRÁN https://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2020/01/INDEM-1.mp3 Evidentemente, el problema con esta ausencia de representación diplomática, es decir que no hay ni representante ni embajador de Canadá en la actualidad en Irán, y ese es el canal privilegiado de discusión entre 2 países. Es por eso que enviamos embajadores al extranjero, para que nos represente y hable en nombre de nuestro gobierno y no lo tenemos. Lo cual quiere decir que tendremos que pasar por otros canales, que son también eficaces pero no son permanentes.

Los dirigentes políticos canadienses tienen entonces que buscar los medios para solucionar ese problema. Lo que favorece a Canadá en sus trámites es que entre los países miembros del Grupo Internacional de Coordinación, algunos tienen relaciones diplomáticas con Irán.

Pero ¿Está obligado Irán a pagar esas indemnizaciones si le pide formalmente? Según el abogado especialista en derecho internacional Alain Vallières es un poco difícil en la medida que Irán reconoció su responsabilidad en ese accidente y que existe una regla en derecho internacional en la Convención de la Organización Civil Internacional, OACI, que estipula que no se tiene derecho a disparar contra un avión civil y que su violación obliga al estado que no se conforme a pagar una indemnización. Y además, Irán es un país miembro de la OACI.

EL PAPEL DE LA OACI https://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2020/01/INDEM-2.mp3 De hecho, no hay que olvidar que Irán había utilizado ese mecanismo hace algunos años cuando un avión civil iraní fue derribado por un misil estadounidense. Irán había utilizado los procesos de investigación de la OACI y fue hasta la Corte Internacional de Justicia, insatisfecha por la proposición hecha por EEUU, que se negó a reconocer su responsabilidad. Mientras que en este caso, Irán reconoció su responsabilidad.

Pero en este caso en particular y en lo que respecta a las víctimas canadienses, el problema que se presenta es el de la doble nacionalidad. Y aunque no sea un problema exclusivo de Irán, algunos países no reconocen la doble nacionalidad. Y en la actualidad no existe una cohesión entre los Estados en lo que respecta a la atribución de la nacionalidad.

Es interesante pensar en las ventajas de tener dos o más nacionalidades, pero puede suceder lo que está sucediendo en este momento con algunas de las víctimas canadienses. En el caso de los ciudadanos canadienses nacidos en ese país, Irán tiene todo el derecho de tratar las víctimas como ciudadanos iraníes y puede aplicar el derecho nacional y no el internacional.

Evidentemente, eso no impide a Canadá de hablar en su nombre por el hecho que las víctimas tienen también la nacionalidad canadiense y que esas personas por tener su nacionalidad, viven, trabajan y pagan impuestos en Canadá y que en consecuencia, son “ciudadanos efectivos” de Canadá.

Entre tanto, en su cuenta Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, François-Phillippe Champagne dice que el gobierno desplegó agentes consulares en las ciudades de Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Montreal, Ottawa y Toronto como puntos de servicio para apoyar a las familias de las víctimas del Vuelo PS752. También publicó las coordenadas del gobierno de Canadá para las familias de las víctimas que necesiten asistencia consular o ayuda con las visas y la inmigración.

Por otra parte, la Organización de la Aviación Civil Internacional, OACI, cuya sede se encuentra en Montreal, emitió un comunicado de prensa en el que afirma haber aceptado una invitación del gobierno de la República Islámica de Irán para proveer asesoramiento experto en apoyo a la investigación del accidente del Vuelo PS752 de la línea aérea internacional de Ucrania.

Recordemos que la OACI es una agencia especializada de Naciones Unidas, creada en 1944 para el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional en todo el mundo. La organización sirve como foro de cooperación en todos los campos de la aviación civil entre sus 193 miembros.

Y para terminar, cabe señalar que todas las universidades en todo el país observaron un minuto de silencio este miércoles por la tarde para rendir homenaje a las víctimas del derribo del avión en Irán que dejó 176 muertos.

