Protestas contra gasoducto en todo el territorio canadiense

El escritor, artista y activista indígena de la nación Kwakwaka’wakw , Gord Hill, publicó un mapa donde se ven todos los focos de protesta organizados en Canadá en solidaridad con los Jefes Hereditarios de la nación indígena Wet’suwet’en Nation en Smithers, Columbia Británica.

El mapa muestra cómo en todas las provincias y territorios de Canadá, a excepción de del Nunavut, han organizado al menos un evento en solidaridad con la nación en protesta contra la construcción del polémico gasoducto Coastal GasLink de la compañía TC Energy, anteriormente conocida como Trans Canada.

Las protestas en las vías férreas

Los manifestantes contra el oleoducto que se están manifestando alrededor de las líneas de ferrocarril cerca de Belleville, Ontario, y New Hazelton, Columbia Británica, han provocado que la empresa Canadien National Rail (CN) cierre temporalmente partes de su red hasta nuevo aviso. Actualmente no hay movimiento de ningún tren, de carga o de pasajeros, en ambos lugares, lo que impide la capacidad de mover mercancías y facilitar el comercio. Esas líneas están conectadas con prácticamente todas las otras que hay en el país.

La interrupción del servicio ferroviario causado por los manifestantes contra el gasoducto en Columbia Británica en el Oeste del país, está teniendo un impacto significativo en algunas industrias canadienses, costando millones y dañando la reputación del Canadá como proveedor de bienes, dicen los líderes de la industria.

«Cada día que pasa, el daño se agrava. Está dañando nuestra reputación internacional como un proveedor confiable. Está afectando nuestras cadenas de suministro en todo el mundo.» Perrin Beatty, presidente y director general de la Cámara de Comercio Canadiense en entrevista con CBC News

Las protestas que más consecuencias han tenido son las que han sido organizadas en las inmediaciones de las vías férreas de varias provincias del país que llevan bloqueadas desde el jueves 5 de febrero pasado. Entre las provincias que tienen su carga ferroviaria detenida, se encuentran las más industrializadas y las más dependientes de los trenes para el transporte de personas y de mercancías.

¿Qué transportan los trenes detenidos? 70% mercancías intercambio entre provincias y territorios canadienses

50% exportaciones en dirección hacia puertos y fronteras

310 millones de millones de dólares en bienes anualmente lo que equivale a 359 millones de toneladas de mercancía Y ¿cuáles son las mercancías y materiales que llevan? Comida para abastecer a los supermercados de todo el país

Materiales descongelantes usados en aeropuertos de todo ele país

Gas propano utilizado en varias industrias particularmente en Quebec y las provincias marítimas

Madera, aluminio, carbón

Gord Hill

El autor de la cartografía de las protestas es también el autor e ilustrador de The 500 Years of Resistance Comic Book y The Anti-Capitalist Resistance Comic Book. Su arte y sus escritos siempre han tenido un toque de activismo visual y literario muy marcado.

En 2015 cuando las primeras manifestaciones contra el gasoducto Coastal GasLink de la compañía TC Energy, ya estaban en pleno auge el artista había hecho públicas también algunas ilustraciones representando esas movilizaciones indígenas (imagen a la izquierda).

Los jefes hereditarios y los jefes de banda

La pequeña nación de Wet’suwet’en cuenta con cerca de 3 000 personas y está profundamente dividida. El consejo de banda electo de los Wetsuweten está a favor del oleoducto, al igual que otras 19 naciones de los alrededores. El proyecto significaría para cada banda millones de dólares y más garantías de empleo.

Los consejos elegidos tienen jurisdicción sobre las parcelas de la reserva, mientras que los jefes hereditarios dicen que su autoridad se extiende sobre toda la reclamación territorial y que cada «banda» tiene autoridad sobre su territorio. La reclamación de tierra no ha sido cedida, ni sujeta a un tratado.

Son los jefes hereditarios (cinco clanes) los que se oponen al gasoducto. Han formado una entidad separada llamada la Oficina de la Sociedad de Wetsuweten (OWS).

Los jefes hereditarios no necesariamente obtienen el título como un derecho de nacimiento, pero se basan en el comportamiento y el mérito como adultos.

La OWS se presenta como una organización sin ánimo de lucro, pero según una auditoría de 2018 la OWS tiene una deuda de 14 millones de dólares.

El gasoducto en sí es una jurisdicción completamente provincial, lo que significa que el gobierno federal está en una posición difícil de intervenir.

RCI con informaciones de CBC News.