Policía canadiense desmantela barricadas en territorio indígena y arresta a varios

Aproximadamente a las 8:30 a.m. de este lunes, a Policía Provincial de Ontario (OPP) arrestó a varias personas y a desmantelar un bloqueo ferroviario en el Territorio Mohawk de Tyendinaga. La policía intervino de nuevo alrededor de las 9.15 a.m., detuvo a varias otras personas y los arrestó.

Aquí se pueden ver imagenes captadas por la televisión de CBC/Radio-Canada:

El bloqueo, situado cerca de Belleville (Ontario), ha venido paralizando el tráfico ferroviario de mercancías y pasajeros en la mayor parte del Canadá oriental durante casi tres semanas.

La OPP y Canadian National Railway (CN) habían informado a los manifestantes de que podían ser arrestados y enfrentarse a cargos si no cumplían con la orden de desmantelamiento.

Jorge Barrera, periodista especializado en temas indígenas para la CBC dijo que según sus informaciones obtenidas en el terreno, la mayoría de los arrestados esta mañana durante la redada de la OPP son del territorio indígena Tyendinaga así como alguien de Akwesasne y otra persona de la comunidad estadounidense de Standing Rock.

Hearing most of those arrested this morning during OPP raid from Tyendinaga along w someone from Akwesasne and someone from Standing Rock.

— Jorge Barrera (@JorgeBarrera) February 24, 2020